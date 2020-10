Gianluigi Nuzzi/ Video “Rientro in Italia da Francia: zero controlli e il tampone…”

Il noto giornalista e conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un post denuncia. Il collega di Rete Quattro ha spiegato di essere stato in Francia negli scorsi giorni, dove il coronavirus sta registrando numeri record, ma che tornato in Italia non è stato di fatto controllato da nessuno: “Gran parte della Francia è per noi zona rossa – dice Gianluigi Nuzzi in un video pubblicato online – se rientri da Parigi, Nizza o Marsiglia devi comunicarlo alla Ats della tua città e fare il tampone entro 48 ore. E’ una disposizione lasciata alla responsabilità del singolo cittadino”. Ed ecco la sua vicenda: “Domenica sono andato in Francia in Provenza e rientrato nelle prime ore di lunedì. Ho inserito i miei dati nel portale della @regione__lombardia, aspettando che mi chiamassero per fissare il tampone. A Stamattina non mi aveva chiamato nessuno così sono andato a fare il tampone privatamente. Ho speso 112 euro”.

GIANLUIGI NUZZI: “LA MOBILITA’ NON E’ CONTROLLATA DA NESSUNO”

Gianluigi Nuzzi denuncia scarsi controlli e il forte rischio che il virus si possa diffondere a macchia d’olio: “La Ats mi ha telefonato alle 12 – continua il giornalista – Ma aldilà di questo. In realtà la mobilità via treno e auto non è controllata da nessuno. Se uno di quei flippati negazionisti va in una zona a rischio ovviamente senza mascherina e ritorna in Italia secondo voi avverte le autorità? Troppi pochi controlli. Chi rientra da certi paesi dovrebbe accettare di essere tracciato. Prima la salute poi la privacy. O no?”. Dichiarazioni senza dubbio condivisibili quelle di Gianluigi Nuzzi, come dimostrato anche dalle circa 7.000 visualizzazioni dello stesso video, nonché dai numerosi commenti dei suoi follower, la maggior parte di approvazione. “Buongiorno Gianluigi concordo pienamente con lei – scriv ad esempio Sabrina – è inutile che continuano a fare Dpcm se poi non ci sono controlli boh chi li capisce son bravi! Io ho paura”. E ancora: “Esatto bravissimo e purtroppo questo è sempre avvenuto…la forma virale non si può mai più fermare..”. Infine un altro fan che scrive: “Non ne usciremo piu”.





