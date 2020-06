Gianluigi Nuzzi vs Irene Pivetti/ “Imprenditori raggirati oppure..” (Non è la D’Urso)

Pubblicità

A Live Non è la D’Urso si parla di Irene Pivetti e dell’indagine a suo carico per riciclaggio sugli affari con la Cina. Barbara D’Urso, in compagnia dei suoi ospiti (Platinette, la Marchesa D’Aragona, Gianluigi Nuzzi e il conduttore della trasmissione radiofonica de La Zanzara, Giuseppe Cruciani), approfondisce la vicenda. Tra i tanti temi sul tavolo anche il progetto sulla produzione di un vino a marchio Pivetti mai andato in porto. Giuseppe Cruciani, interpellato dalla conduttrice, ironizza: “Non so se ci sia una persona che abbia mezzo euro per comprare il suo vino”. “Il vino targato Platinette venderebbe di più”, prosegue Cruciani. “Se ci sono state delle firme se la vedranno nei tribunali“. Gianluigi Nuzzi interviene e dice la sua: “Molti imprenditori lamentano la stessa cosa: o sono vittime di un raggiro oppure si volevano approfittare del suo nome”.

Irene Pivetti non risponde a Live Non è la D’Urso

Rintracciata dall’inviata di Barbara D’Urso, Irene Pivetti non si esprime sulle ultime evoluzioni giudiziarie che la riguardano e chiede di rispettare la sua decisione: “Non faccio più interviste in questo momento. Non mi sono mai sottratta ma adesso non posso darvi risposte. Proprio perché è una cosa seria preferisco non parlare. Sono molto serena e fiduciosa. Ho molta fiducia nella magistratura” afferma la Pivetti. “Comprensibile il suo silenzio. Prima parlava, ora non più. Ci sono accuse gravissime”, chiude amaro Gianluigi Nuzzi.

