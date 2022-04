Gianluigi Nuzzi vs Luciana Castellina/ “Me ne frego di aver paura della guerra”

Durante la puntata di ieri del programma di Rete 4, Controcorrente, sono andati in scena ripetuti scontri fra Luciana Castellina e il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado. L’ex membro della camera dei deputati, durante alcuni interventi a commento della guerra in Ucraina, ha puntato il dito nei confronti della Nato e degli Stati Uniti per alcune azioni del passato: “Perchè non ci raccontano cosa è successo nel Kosovo? Hanno bombardato per 73 giorni Belgrado”, ha esclamato Luciana Castellina mentre Gianluigi Nuzzi replicava stizzito: “Non tiriamo fuori Vienna (riferendosi ad un altro intervento ndr) è del 1969 Castellina, son passati 50 anni!”.

Luciana Castellina ha avuto da ridire anche su un servizio mandato in onda dalla trasmissione di Rete 4 sul 25 aprile: “Avete mandato in onda solo gli scontri”, e Nuzzi ha replicato ‘a braccia aperte’: “Andiamo oltre Castellina, c’è una guerra… ci stiamo perdendo sul 25 aprile, sul vessillo del 25 aprile, quando ci sono le bombe, un’accelerazione sugli scenari. Tu hai fatto vedere (riferendosi alla conduttrice, Veronica Gentili ndr) giustamente un segmento del 25 aprile. Ci fermiamo su queste corbellerie estetiche oppure parliamo delle cose serie, ovvero, dove stiamo andando? Quale può essere il futuro?”.

GIANLUIGI NUZZI VS LUCIANA CASTELLINA A CONTROCORRENTE: “MA QUALE GUERRA NUCLEARE…”

Gli animi si sono poi scaldati quando Luciana Castellina ha paventato la possibilità dello scoppio di una guerra mondiale: “Lei non ha paura di una guerra mondiale?”, e Gianluigi Nuzzi ha replicato: “Io me ne frego, la paura è una cosa di pancia, qui ci sono fatti concreti”, di nuovo la giornalista: “Ma lei pensa alla propria pancia quando c’è il rischio di una guerra nucleare? Non diciamo sciocchezze“, e il conduttore di Quarto Grado ha contro-replicato: “La sinistra sta portando avanti cose emotive da anni, qui si tratta di fatti concreti”, poi la Castellina: “Ma allora facciamo una guerra mondiale?”, e Nuzzi l’ha chiusa così: “Ma chi lo dice? Lo sta dicendo lei, lo dica a casa sua non in televisione”.

