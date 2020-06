Gianluigi Paragone grave incidente in scooter/ Come sta? In ospedale con codice rosso

Pubblicità

Gianluigi Paragone, senatore del Gruppo Misto, ha avuto un grave incidente. L’ex esponente del Movimento 5 Stelle si trovava a bordo del suo scooter quando è stato coinvolto in un incidente stradale nella zona di piazza Lauro de Bosis, a Roma, nell’area vicina al ministero degli Esteri. L’episodio sarebbe accaduto, come riporta Fanpage, alle 15.30 circa. Il parlamentare si sarebbe infatti scontrato con un’automobile e sarebbe stato poi trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli in codice rosso. Paragone avrebbe riscontrato varie escoriazioni sul corpo ma, secondo quanto emerso finora, non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente, avvenuto di fronte alle zone delle piscine e dunque non lontano dalla Farnesina, sono poi arrivate le autorità per tutti i controlli e i rilievi del caso.

Gianluigi Paragone trasportato in ospedale con codice rosso: ecco come sta

Nell’incidente sarebbero state coinvolte, oltre allo scooter di Gianluigi Paragone, anche un’auto e una Honda. Oltre al parlamentare e giornalista, dunque, nell’incidente è stata coinvolta una donna 77enne, che era a bordo dell’auto, ma che non ha riportato conseguenze così come, a quanto pare, anche la persona a che guidava la moto. Sul luogo dell’incidente, che inizialmente è parso molto più grave di quanto poi constatato, è intervenuto il gruppo Cassia della polizia locale, poco dopo le 15. Seppur trasportato in codice rosso all’ospedale al momento giungono buone notizie su Paragone che non avrebbe dunque riportato danni importanti dall’incidente.



