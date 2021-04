Gianluigi Paragone, scherzo Le Iene/ Video: il figlio Tommaso ricettatore…

Le Iene Show tornano in onda oggi, martedì 6 aprile, con una nuova puntata condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Nel corso della serata, oltre ai vari servizi d’attualità, non mancheranno quelli divertenti. In particolare, tra i servizi più attesi c’è lo scherzo che ha fatto infuriare il giornalista e senatore Gianluigi Paragone. Con la complicità del figlio Tommaso, la iena Sebastian Gazzarrini è riuscito a mandare su tutte le furie Paragone. Nella casa del giornalista, la squadra delle Iene che ha organizzato lo scherzo, hanno nascosto costosissimi telefoni e contanti. Il giornalista crede così che il figlio sia diventato un ricettatore e sia caduto in un giro di scommesse clandestine. Di fronte alla situazione, il senatore perde la pazienza e si scaglia contro il figlio.

Lo scherzo a Gianluigi Paragone delle Iene: sfogo contro il figlio Tommaso

Sulla pagina Instagram delle Iene, è stata pubblicata una piccola anticipazione dello scherzo fatto a Gianluigi Paragone che, dopo aver trovato gli oggetti che provano l’attività clandestina del figlio Tommaso, perde la pazienza. “Da dove arrivano quei soldi? Da un giro di scommesse clandestine?”, urla il senatore. “Come ne esci ora da questa situazione? Non hai neanche una licenza. Lo vuoi capire che si tratta di transazioni illegali? Ma siete dei cretini, siete profondamente dei cretini”, aggiunge ancora prima di mettere in una borsa tutti gli oggetti trovati in casa. Il figlio prova a spiegargli la situazione, ma il senatore è una vera furia. Per scoprire come finirà lo scherzo, non ci resta che aspettare la messa in onda del servizio.

