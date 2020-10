Gianluigi Tumoletti, ex fidanzato Franceska Pepe/ “È una ragazza particolare e svalvolata”

Gianluigi Tumoletti è l’ex fidanzato di Franceska Pepe, la svalvolata concorrente del Grande Fratello Vip 2020. La ragazza, ricordiamo nota per aver trascorso sette ore in compagnia di Vittorio Sgarbi, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip facendo tanto discutere per i suoi comportamenti e per le varie menzogne raccontate sul suo conto. A cominciare dalla vittoria al concorso di bellezza di Miss Europa dove non ha vinto fino alle accuse gratuite lanciate verso i suoi compagni d’avventura. Non solo, la Pepe ha anche smentito categoricamente di essere stata con Vittorio Sgarbi, dopo peraltro averlo dichiarato in diverse interviste, al punto da far infuriare il critico d’arte che a Live – Non è la D’Urso è entrato nei dettagli rivelando “mi hai baciato e toccato l’uccel*o in un cesso”. Bene, intanto fuori dalla casa la Pepe continua a far discutere e il mondo del gossip ha scavato nel suo passato risalendo al suo ultimo fidanzato. Si tratta di Gianluigi Tumoletti, classe 1993 che lavora come manager di diversi ristoranti e locali.

Gianluigi Tumoletti: “Franceska Pepe non è stata compresa al GF VIP”

La coppia è stata legata per circa quattro anni come ha raccontato Gianluigi Tumoletti raggiunto da Novella 2000 a cui ha raccontato cosa l’ha colpito di Franceska: “mi colpiva la spensieratezza, la vivacità e la sua voglia di emergere. La vedevo molto simile a me, e per questo ci siamo innamorati”. Nel 2017 Franceska e Gianluigi si sono lasciati, anche se il ragazzo continua a difenderla anche rispetto ai vari concorrenti del GF VIP 5: “Non è stata compresa dal resto del cast. È una ragazza particolare, come si definisce spesso lei ironicamente: un po’ svalvolata, ma appena si ambienterà noterete un cambiamento radicale nella sua personalità”.

Una cosa è certa i due si sono amati e anche tanto stando a quanto dichiarato da Tumoletti: “eravamo persi l’uno dell’altra. Una storia da favola. Oggi abbiamo ancora un bellissimo rapporto, pur non stando più insieme”. Dietro però i motivi della loro rottura ci sarebbero delle bugie dette dalla Pepe come ha lasciato intendere l’ex fidanzato: “vedevo che aveva un tenore di vita molto alto, quando stava con me faceva sempre la modella e io lavoravo in discoteca. Quando però le chiedevo di più lei si arrabbiava”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA