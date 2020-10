Gianluigi Tumoletti, ex Franceska Pepe/ “È finita per bugie. Lei spariva per giorni”

Nonostante abbia lasciato la Casa del Grande Fratello Vip da un bel po’, Franceska Pepe continua a far parlare di sé e destare molta curiosità nel pubblico a casa. È per questo che le dichiarazioni dell’ex fidanzato Gianluigi Tumoletti, rilasciate in esclusiva ai microfoni di RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia condotto da Francesco Fredella, sono più che interessanti. Gianluigi, manager in noto locale milanese, svela di aver avuto una storia d’amore con Franceska Pepe dal 2013 fino al 2017 e di averla conosciuta a Forte dei Marmi. “Non abbiamo vissuto insieme ma abbiamo trascorso del tempo un po’ a casa mia, un po’ a casa sua” ha raccontato. L’attenzione si è però spostata sulla rottura, arrivata a causa di alcuni comportamenti poco chiari della modella.

L’ex fidanzato di Franceska Pepe confessa: “Abiti costosi? Quando le chiedevo come poteva permetterseli lei…”

“Tra noi è finita per delle bugie, cose che non andavano. – ha raccontato Gianluigi Tumoletti, per poi aggiungere che Franceska Pepe – A volte lei spariva per alcuni giorni, non so dove andava“. È a questo punto che si parla del tenore di vita della modella, degli abiti e delle borse costose da lei indossate. “Come faceva a permettersele? Ti sei mai chiesto come facesse e gliel’hai mai chiesto?” è la domanda che Fredella ha posto a Gianluigi, che ha così replicato: “Vedevo che aveva un tenore di vita molto alto, quando stava con me faceva sempre la modella e io lavoravo in discoteca. Quando però le chiedevo di più lei si arrabbiava”. Tumoletti racconta inoltre che, quando stavano insieme, Franceska non ha mai manifestato la volontà di lavorare in TV e diventare famosa. Infine si parla di possibile ritorno di fiamma: “Noi ci siamo sentiti l’ultima volta quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Non abbiamo parlato di noi ma della sua esperienza. Per me la storia è finita da tempo” ha confessato, eppure il tono titubante del ragazzo durante la risposta ci fa credere che non sia proprio così.



