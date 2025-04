Gianmarco, critiche del pubblico dopo Uomini e Donne: “Troppo prepotente con Cristina”

Non convincono più gli amici di Gianmarco Steri di Uomini e Donne. Sebbene poco fa il simpatico Enzacchione fosse diventato parte integrante del programma, ad oggi le cose sono molto diverse. Il pubblico, che prima apprezzava la sua opinione nel programma di Maria De Filippi, pare aver cambiato idea. Ma andiamo a scoprire cos’è successo e il perchè di questo cambio di rotta. Tutto parte dall’ultima puntata andata in onda giovedì 3 aprile 2025, dove secondo il pubblico Gianmarco Steri è stato troppo aggressivo nei confronti della corteggiatrice Cristina Ferrara.

Questa settimana lei non si è presentata in esterna, delusa dal comportamento del ragazzo nei camerini e ha voluto “vendicarsi” lasciandolo da solo durante una delle poche possibilità di vederla. Non solo, la ragazza è rimasta molto male per i continui gesti a Francesca Polizzi, ma ha deciso di presentarsi comunque in puntata per un chiarimento a quattr’occhi. Ed è proprio qui che è successo il finimondo, con Gianmarco che non gliele ha mandate a dire, risultando per alcuni fan del dating show di Canale 5 come “troppo prepotente” nei confronti della corteggiatrice, la quale ad un certo punto è scoppiata in lacrime. Ma a fare scandalo sono stati i commenti dei suoi amici dietro le quinte.

Gianmarco Steri, i commenti degli amici scandalizzano il web

Il gruppo di amici di Gianmarco Steri aveva fatto sorridere il pubblico sin dall’inizio di questa stagione, quando l’attuale tronista ricopriva il ruolo di corteggiatore di Martina De Ioannon. Infatti, i suoi compari facevano dei video ironici sul programma, e spesso Maria De Filippi si è detta incredibilmente divertita dalla loro esuberanza. Oggi, però, le cose sono cambiate e il pubblico ha delle riserve riguardo a Enzacchione, colui che condivide le clip sui social. Il ragazzo, infatti, avrebbe espresso frasi poco carine nei confronti di Cristina Ferrara: “Vai Gianmarco, affondala“, si legge, “questo vuol dire che non gliene frega un ca**o“. E ancora “Mandala via, imparati a campare Cristina“. Questi sono solo alcuni dei commenti che i ragazzi hanno espresso sui social e che hanno disturbato il pubblico per via dei toni aggressivi. Verranno redarguiti da Gianmarco?

