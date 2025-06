Si sarebbe dovuta sposare il 10 luglio sul Lago di Como Paola Caruso, che a circa due mesi dal grande evento ha annullato le nozze dopo aver scoperto determinate cose sul suo fidanzato. “Ho investito due anni della mia vita” ha raccontato la showgirl, che ha annullato le nozze con il “suo” Gianmarco. Ma cosa è successo con l’ex fidanzato di Paola Caruso? A raccontarlo è stata proprio lei stessa a “Verissimo”: “Ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato allibita. Eravamo in una relazione a quattro io, lui, la sua ex compagna, ma anche il padre di mio figlio Michele. Durante i mesi di permanenza negli Stati Uniti, per far operare il bambino che ha un problema severo alla gamba da diversi anni, Gianmarco non è stato al fianco di Paola: “È venuto solo a Natale, diceva che doveva lavorare” ha spiegato ancora la Caruso, che si è trovata ad affrontare il difficile periodo da sola, senza l’appoggio del suo fidanzato.

“Non ho mai capito perché mi avesse abbandonata – ha spiegato ancora Paola Caruso – poi ho capito tante cose. Lui ha fatto il compleanno quando io ero negli Usa e per questo, anche se a distanza, gli ho organizzato una sorpresa: gli ho fatto una tortina al ristorante in cui mi aveva detto che sarebbe andato. Peccato che non ci sia mai andato lì”. Come raccontato ancora dall’influencer, il suo ex fidanzato ha passato il suo compleanno con la ex compagna e la figlia. “Io l’ho denunciata e lui anche dice di averlo fatto. Nonostante questo hanno passato una giornata insieme da famiglia felice” ha spiegato ancora la Caruso.

Gianmarco, chi è l’ex fidanzato di Paola Caruso? “Non posso stare in dubbio”

Come spiegato da Paola Caruso, lei ha sempre avuto il dubbio che Gianmarco, il suo ex fidanzato, facesse il doppio gioco con entrambi. “Ci sono delle foto e delle prove. In più lui mi ha detto che lei, la sua ex compagna, si sente con il padre di mio figlio. Loro intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita” ha spiegato ancora Paola. Proprio per via di tutto questo caos, l’ex fidanzato di Paola Caruso è stato lasciato dall’influencer: “Mi è venuto il disgusto. Lo schifo proprio”. Per questa ragione, Paola ha deciso di non sposare più Gianmarco.