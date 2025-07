Gianmarco, chi è l'ex fidanzato di Paola Caruso? La showgirl e l'imprenditore avrebbero dovuto sposarsi quando hanno rotto: "Ho scoperto cose che..."

“Era tutto pronto, tutto organizzato. Ho investito due anni della mia vita in questo”: con queste parole Paola Caruso ha annunciato, a Verissimo, la rottura con il suo ex fidanzato Gianmarco, che avrebbe dovuto sposare a luglio di quest’anno. L’ex fidanzato di Paola Caruso, infatti, è stato colpevole di alcune cose che hanno fatto storcere il naso alla showgirl, che ha deciso di rompere il fidanzamento. Paola, infatti, era negli Stati Uniti con il figlio Michele, dove il piccolo ha subito un intervento delicato al piede. “Gianmarco è venuto solo a Natale. Non è tornato più. Io ero fuori di testa, la mia testa viaggiava: stavo male, ero sola con mio figlio e fuori c’erano -30 gradi. E lui invece di sostenermi mi insultava per messaggi. Non capivo il perché”.

Tornata in Italia, Paola Caruso ha scoperto alcune cose che l’hanno fatta riflettere. “Al compleanno gli ho fatto fare una torta a sorpresa al ristorante che mi aveva detto, invece lui non era lì” ha spiegato Paola Caruso, ma non soltanto. La showgirl ha scoperto successivamente che proprio Gianmarco aveva passato il suo compleanno con la sua ex compagna e il figlio.

Gianmarco, chi è l’ex fidanzato di Paola Caruso? “Ho scoperto cose gravi”

Gianmarco, l’ex fidanzato di Paola Caruso, che di professione fa l’imprenditore, avrebbe dovuto sposare la showgirl a luglio: matrimonio poi annullato a causa di alcune cose scoperte proprio dalla Bonas di Avanti un altro. “Lui aveva una doppia vita, stava con me e con la ex. Ma non soltanto: ho scoperto anche che la ex di lui sentiva il papà di mio figlio. Il tutto per rovinarmi la vita” ha raccontato Paola. “Nessuna delusione né sofferenza, solo lo schifo” ha rivelato la Caruso, che ha immediatamente rotto con Gianmarco, annullando il matrimonio che avrebbero dovuto celebrare qualche mese dopo.