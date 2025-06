Gianmarco Steri ha scelto Cristina Ferrara e la loro storia d’amore ha ufficialmente avuto inizio fuori dallo studio di Uomini e Donne. Il team del dating show, capitanato da Maria De Filippi, ha deciso di chiudere in bellezza questa edizione, dando alla scelta di Gianmarco la prima serata di Canale 5. Così, la puntata è andata in onda venerdì 30 maggio, ottenendo anche ottimi ascolti. Essendo la puntata registrata (e anche settimane prima), Gianmarco e Cristina hanno potuto guardare la puntata insieme da casa e, una volta finita, a quanto pare hanno deciso di proseguire la serata fuori.

La novella coppia è stata infatti beccata da alcuni fan che li hanno ripresi insieme in un locale, intenti a ballare vicini. “Quando la sera vedi Gianmarco in TV e poi te lo ritrovi con Cristina a fare serata all’Eden”, è il commento della fan che li ha beccati insieme proprio subito dopo la puntata della scelta a corredo del video (che trovate sotto).

Un video, questo di Gianmarco e Cristina, che conferma che le cose per la coppia vanno a gonfie vele anche settimane dopo la scelta avvenuta a Uomini e Donne. Tantissimi i commenti sotto il filmato di utenti al settimo cielo per la coppia: “Altro che crisi!”, hanno commentato molti, rispondendo a chi già pronosticava per loro una rottura imminente. D’altronde, la nuova coppia non ha fatto mistero, alle telecamere di Witty, di essere già molto presa l’uno dall’altro: “Da quando siamo usciti dal programma non ci siamo mai lasciati”, ha rivelato Gianmarco, mentre Cristina ha annunciato che il tronista è già pronto e desideroso di intraprendere una convivenza. Insomma, tutto procede a gonfie vele per l’ultima coppia formatasi nello studio di Uomini e Donne.

