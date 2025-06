Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrari ancora nel mirino delle critiche: arriva la replica

Sono passate alcune settimane da quando Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta ad Uomini e Donne ed ha preferito Cristina Ferrara a Nadia Di Donato. E se in molti si sono affezionati alla coppia altri non credono che tra Gianmarco e Cristina sia vero amore ma solo marketing e strategia e per questo motivo continuano ad attaccarli ed a lanciare frecciatine più o meno velate sui social. In questi giorni però la coppia nata nel dating show di Canale5 ha deciso di replicare a tono agli attacchi.

Nonostante Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne si mostrino affiatati e complici sui social non mancano gli scettici, coloro che sostengono che la coppia è in piena crisi e che addirittura si è già lasciata oppure ancora che comunque la loro relazione non durerà a lungo. Per tutti questi motivi nelle scorse ore la coppia ha deciso di rispondere a suo modo sui social postando a raffica una serie di foto e post che li ritraggono insieme innamorati e felici. Addirittura Cristina Ferrara, rispondendo a degli Ask dei follower, ha anche ricondivo la storia in cui si chiedeva loro se fosse tutto finto mostrandosi abbracciata al suo Gianmarco.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne, i progetti per il futuro tra convivenza e apertura di un salone

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara di Uomini e Donne stanno insieme da poco tempo ed è ancora prematuro parlare di relazione solida e forte, tuttavia, stando agli ultimi rumor ed alle ultime indiscrezioni i due hanno le idee chiare sul futuro. In una recente intervista hanno ammesso di essere pronti al grande passo della convivenza mentre per quanto riguarda il futuro professionale si mormora che i due hanno intenzione di aprire insieme un salone nella Capitale ed occuparsi così di Hair e Beauty. I due infatti hanno una passione, che in realtà è un lavoro, che li accomuna, lui è un barbiere e lei estetista e dunque possono aprire un negozio insieme. Insomma per il momento sembra proprio che la coppia, a dispetto dei pronostici, è felice e innamorato.