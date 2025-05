Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne, l’annuncio dopo la scelta: “Siamo pronti per andare a convivere”

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è Cristina Ferrara. Ieri sera in prima serata su Canale5 è andata in onda l’emozionante momento, la decisione finale del tronista che ha continuato il suo percorso con Nadia Di Diodato e Cristina scegliendo alla fine quest’ultima. A distanza di tre settimana dalla scelta come procede tra Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne? I neofidanzati lo hanno svelato nella prima intervista concessa a WittyTv e tra aneddoti, retroscena e curiosità Cristina ha confessato che sono pronti per il grande passo: presto andranno a convivere.

“Mi ha anche detto che vuole andare a convivere con me, l’ha detto tu ieri” ha confessato Cristina. L’amore tra la coppia procede a gonfie e durante l’intervista lo ha ripercorso dall’inizio. La Ferrara non era convinta che sarebbe stata lei la scelta, lui da parte sua ha confessato che era teso ed emozionato e di essersi sciolto quando lei è caduta in studio. Gianmarco ha poi rivelato che in questi giorni sta conoscendo meglio la sua ragazza, ha scoperto che una ragazza dolcissima e naturale e soprattutto che è una cuoca fantastica che ha cucinato una perfetta carbonara per i suoi amici nei giorni scorsi. Nessuno dei due ha saputo risponde su chi è più geloso mentre entrambi sono d’accordo sul fatto che il più romantico è il tronista.



Durante l’intervista i due hanno rivelato come procede la loro storia d’amore, Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne stanno insieme da ormai tre settimane ed hanno rivelato come hanno trascorso questi giorni in cui si stanno conoscendo meglio. Gianmarco ha confessato che la cosa che apprezza di più di Cristina è la sua dolcezza e la sua profondità, lei invece ha rivelato di essere stata piacevolmente colpita dalla sua profondità schiettezza e sincerità. I fine hanno rivelato qual è stata la prima cosa che hanno pensato dell’altro. Gianmarco: “Ammazza che bella, ma quando è strana!” “Non so se mi piace…”: è stato invece il pensiero di Cristina.