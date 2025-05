Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco sempre più uniti: la prima notte insieme…

Da quando hanno chiuso la loro esperienza a Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara vivono il loro amore alla larga dalle telecamere. Un contesto decisamente più autentico per conoscerci meglio e viversi senza filtri. Tutto sembra procedere al meglio per la coppia, come rivelato dai diretti interessati in una intervista rilasciata alla redazione di Uomini e Donne su Witty Tv. Nella suddetta intervista, la coppia ha svelato alcuni dettagli dei primi giorni insieme, soffermandosi sulla prima notte insieme.

Com’è andata? A quanto pare benissimo. Non è mancato un po’ di imbarazzo durante l’intervista, ma Gianmarco ha assicurato che tutto è filato liscio e pure Cristina ha detto che è andata molto bene. Cosa sia successo sotto le lenzuola non è dato sapere, ma di sicuro tra Gianmarco e Cristina non sono mancati momenti di dolcezza e intimità.

Cristina e Gianmarco, quindi, proseguono la loro conoscenza con le migliori intenzioni. Al momento il romanticismo è in secondo piano, ad animare la coppia sembra esserci soprattutto un desiderio comune di leggerezza. La coppia nata a Uomini e Donne, evidentemente, ha deciso di procedere senza fretta e al momento Gianmarco e Cristina si vivrebbero giorno per giorno.

I fan sono pazzi di loro e sono tanti i messaggi di sostegno e stima che arrivano ai due ex protagonisti di Uomini e Donne. Quale futuro attende Cristina e Gianmarco? Lo scopriremo giorno per giorno, nel frattempo i due fidanzati si godono il presente senza farsi troppe domande su quel che sarà il futuro. In fondo solo questo conta adesso…

