Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne sono in piena crisi (di nuovo)? Spuntano indizi, stranezza ed un curioso retroscena: i dettagli

Sono passati parecchi mesi da quando Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne decidendo di uscire con Cristina Ferrara, lasciando quindi l’altra corteggiatrice Nadia Di Diodato. Tuttavia la coppia sin da subito è finita al centro di rumor e pettegolezzi, per molti tra i due manca un sentimenti sincero ma semplicemente stanno insieme per visibilità. E nonostante siano passati i mesi la coppia non è riuscita a dimostrare il contrario e far cambiare idea a chi la pensa in quel modo, anzi nell’ultimo periodo gli indizi in tal senso e le stranezze si sono amplificate.

È il sempre informato Lorenzo Pugnaloni a lanciare l’ultimo rumor sulla coppia. L’esperto del programma ha riportato una segnalazione di un utente secondo la quale Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne sono in piena crisi. L’utente in questione riporta un retroscena, pare che l’ex tronista romano sia stato avvistato a Salerno (città natale di lei) e alloggerebbe in un hotel. E non è tutto perché sempre secondo quanto è stato riferito negli ultimi giorni un dettaglio non è passato inosservato: Gianmarco avrebbe smesso di mettere ‘like’ ai post di Cristina da tempo. Le due stranezze sommate hanno fatto sorgere il dubbio che tra i due non tutto scorre a gonfie vele.

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina in crisi? Parla l’esperto: “Mai affiatamento e complicità”

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne sono in piena crisi? Gli indizi e le stranezze riportate da Lorenzo Pugnaloni sono, appunto, dei semplici indizi e non dico con chiarezza e certezza che i due volti del dating show di Canale 5 siano in crisi. Tuttavia lo stesso esperto di gossip non ha potuto fare a meno di notare che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, a differenza con quanto accaduto con altre coppie nate nel programma ‘non abbiamo mai assistito ad affiatamento, complicità e sana autenticità.’ E non è tutto sul web c’è chi si spinge oltre sostenendo che i due non sono una coppia vera ma stanno insieme solo per finta. Nel frattempo Pugnaloni è certo che dopo le ultime segnalazioni i due usciranno allo scoperto con una bella foto sui social, sarà davvero così?