Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina tornano da Maria: la verità sulla rottura e un gesto a sorpresa che potrebbe ribaltare tutto.

Molto presto sarà il momento di vedere Gianmarco Steri e Cristina Ferrara a Uomini e Donne. Ovviamente, i due saranno chiamati a raccontare quello che succede nella loro relazione e soprattutto come è andata una volta che sono usciti dal programma di Maria De Filippi. Infatti, sebbene il trono di Steri sia finito qualche mese fa, ancora non sappiamo tutti i dettagli sulla loro relazione dato che entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo di fronte agli occhi dei fan.

Martina De Ioannon gelosa di Ciro Solimeno/ L'ex Uomini e Donne risponde così ad una fan del fidanzato

La situazione, piena di dubbi e domande, va avanti ormai da quando è finita la scorsa edizione di Uomini e Donne, e diciamocela tutta, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno perso popolarità e credibilità da parte dei telespettatori che tutto si aspettavano tranne una fine così smorzata e una relazione così tiepida da far venire ‘il latte alle ginocchia‘. Non solo, i due risultano al momento al centro del gossip dato che Cristina Ferrara in un evento ha confermato di essersi lasciata con Gianmarco. La ragazza lo avrebbe confessato durante un evento, ma ancora non è detta l’ultima parola.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi?/ Un commento svela la verità sulla coppia di Uomini e Donne

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: lei sale sul trono?

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbero giunti alla rottura. In poche parole la loro relazione non sarebbe decollata ma siamo sempre nel campo dei se e dei ma. Come abbiamo detto, infatti, i due non sono ancora intervenuti per spiegare la situazione, ma presto toccherà anche a loro tornare a Uomini e Donne e darci i dettagli del caso. Intanto Gemma Palagi ha rivelato che nelle prossime registrazioni scopriremo qualcosa di importante sulla coppia, informazioni che dovrebbero arrivare nella giornata di lunedì o martedì, giorni delle riprese. La ragazza ha annunciato un vero e proprio colpo di scena che riguarda proprio la coppia, elemento ‘sorpresa’ che ci fa ancor più scalpitare per scoprire cos’è successo. Ma c’è un’ipotesi, ovvero che Cristina Ferrara possa diventare la nuova tronista di Uomini e Donne o corteggiatrice di Flavio Ubirti, dato che il suo percorso sembra un piattume unico e c’è bisogno di scuotere il pubblico come si deve.