Dopo che una coppia esce innamorata da Uomini e Donne, i fan continuano a seguirla per scoprire se si è trattato di vero amore o se invece si è trattato di un fuoco di paglia. Questo è il caso di Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, i quali sono stati i protagonisti assoluti della scorsa stagione con un trono che ha fatto sognare e sperare migliaia di telespettatori. Tra di loro pare sia sempre andato tutto bene, tranne nelle ultime ore dove è spuntato un dettaglio che ha fatto preoccupare tutti.

“A proposito di casini, ma Gianmarco e Cristina hanno postato su Facebook una foto con il cuore bendato, ma che è successo sai qualcosa, cara? Un abbraccio“, ha scritto un utente a Deianira Marzano, la quale stava parlando di Helena Prestes e Javier Martinez e delle loro peripezie di coppia. Ancora non si hanno novità sul perchè di quell’emoticon col cuore bendato, e le ipotesi potrebbero essere davvero tanto.

Gianmarco e Cristina si sono lasciati? Il gesto choc dopo Uomini e Donne

L’ex coppia di Uomini e Donne ha seminato il panico sui social dopo aver condiviso la stessa faccina, quella con il cuore bendato. Cosa sarà successo? A primo impatto i fan del programma avranno pensato che Gianmarco e Cristina si sono lasciati, forse in crisi e incapaci di continuare la relazione. Consapevoli di questo, potrebbero aver dato un velato annuncio ai fan. Le ipotesi non finiscono qui, c’è ancora chi pensa che uno dei due abbia subito un lutto, ma per ora nessuno della coppia ha ancora confermato il motivo del gesto.