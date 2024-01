GIANMARCO E FLAVIA A C’E’ POSTA PER TE 2024/ “Troppe bugie”, lei chiude la busta

La strada è subito in salita per Gianmarco che, dopo aver assicurato di non avere più nessuna donna nella sua testa se non Flavia, viene prontamente smentito dalla ragazza. “Io so per certo che non è così, fino a 5 giorni fa si è visto con un’altra ragazza, fonti certe!”. Il ragazzo nega, ma la donna propone anche dettagli volti ad avvalorare la certezza delle sue informazioni. Interviene Maria De Filippi che si sente di dare fiducia al ragazzo che: “Sarebbe un pazzo se avesse deciso di presentarsi qui quando fino a 5 giorni fa vedeva un’altra…”.

“Le volte in cui vi siete visti in questi mesi è stato evidente il sentimento…”, spiega Maria De Filippi a Flavia riportando le parole di Gianmarco. “Mi hai fatto abituare a stare sola, sono stata bene in quelle due settimane con te, ma se mi fermo a pensare a quello che mi hai fatto…”, ribatte la giovane ancora provata dai dissidi. La presunta infedeltà del ragazzo frena Flavia a C’è posta per te 2024 nel dare una seconda possibilità, mentre Gianmarco prova in tutti i modi a chiedere scusa promettendo di essere cambiato. Purtroppo però è tutto inutile, a tirar la corda prima o poi si spezza – spesso si dice – e Flavia è perentoria nel dichiarare mancanza di fiducia e sentimento: “Maria, chiudo la busta”. (agg. Valerio Beck)

C’è posta per te 2024, la storia di Gianmarco e Flavia: “Non mi crede quando le dico ti amo…”

La serata di C’è posta per te 2024 prosegue con la storia di Gianmarco, anticipata da Maria De Filippi con una frase eloquente: “Questa è la storia di un amore interrotto…”. La conduttrice riassume i dissapori di coppia che, dopo 4 anni di convivenza, hanno portato ad una rottura definitiva. “Lei non si fida più di me e non mi crede quando le dico ti amo…”.

Tutto sembrava andare bene a partire dal 2016 al 2022, un cambio casa sembra però mettere alle strette la quotidianità di Gianmarco e Flavia. Un problema domestico, la vicinanza dei genitori della ragazza nei pressi della nuova abitazione, tutte circostanze che alimentano la rottura. Poi un messaggio di una ragazza vale quasi come colpo di grazia quell’amore ormai sbiadito. Flavia riceve la busta di C’è posta per te 2024 e, piuttosto spiazzata, accetta, ma i suoi genitori rifiutano.

