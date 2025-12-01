Gianmarco e Martina concorrenti Grande Fratello Vip? Nuovi tronisti pronti alla porta rossa! Il cast bomba è servito.

Nelle ultime settimane Alfonso Signorini e la redazione stanno selezionando i concorrenti del Grande Fratello Vip e tra loro figurano i nomi di Gianmarco e Martina, ex Uomini e Donne. Dovrà per forza essere un’edizione di successo visto quello che è accaduto con la versione NIP di Simona Ventura. Secondo Davide Maggio al momento ci sarebbero ben 23 conferme con altri plus che rappresentano i concorrenti meno noti.

Chi è il secondo finalista Grande Fratello 2025/ Testa a testa tra Jonas e Omer: chi la spunta

Si prevede un cast forte, con personaggi degni di nota e quindi un budget piuttosto alto da destinare ai cachet dei concorrenti. Al Grande Fratello Vip potremmo vedere attori turchi, italiani, cantanti famosi, ballerini e perchè no, opinionisti e conduttori. Come ha riportato Davide Maggio, dovrebbe esserci anche un ex politico e un danzatore importante. E poi, ci si butta sempre sui personaggi usciti dai programmi di Maria De Filippi, forse per trascinare ascolti anche nei reality che ultimamente calano a picco.

Padre Rasha Younes, rivelazione choc della concorrente del Grande Fratello: "Morto davanti ai miei occhi"

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri al Grande Fratello Vip: “Lei sarà la prima ad entrare”

C’è fumata bianca secondo Giuseppe Candela. Pier Silvio Berlusconi avrebbe approvato il cast del Grande Fratello Vip, con una schiera di concorrenti perfetta per l’edizione. Ma passiamo a fare qualche nome: tra i vipponi confermati ci sarebbero Donatella Rettore e Anna La Rosa, la quale – secondo voci di corridoio – sarebbe stata spinta proprio da Maria de Filippi a partecipare al reality. Ma i più atteri sono senza dubbio Martina De Ioannone Gianmarco Steriche tanto hanno fatto chiacchierare dopo la scorsa edizione di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la prima ad entrare sarà proprio Martina, mentre in corso d’opera entrerà Gianmarco.