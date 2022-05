Gianmarco e Raimond, eredi Mondaini-Vianello/ Famiglia Magsino adottata dalla coppia

La famiglia Magsino: vent’anni insieme a Sandra e Raimondo

La famiglia Magsino, d’origini filippine, hanno vissuto per vent’anni al servizio di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, da cui erano stati adottati. Edgar e Rosalie hanno preso servizio in casa Vianello nel 1991 e si sono sposati nel 1995. La coppia ha avuto due figli John Mark (detto Gianmarco) e Raimond. Per Sandra Mondaini e Raimondo Vianello erano come veri e propri figli, anche se si sono sempre fatti chiamare “zii”. “Di loro mi manca soprattutto la quotidianità: zio mi preparava la colazione e da piccolo, mi portava a guardare i cartoni animati per farmi felice”, ha raccontato Raimond qualche anno fa sulle pagine del settimanale Gente. I due fratelli furono anche protagonisti di un episodio di “Casa Vianello” intitolato “Il mago pennellone”. Gianmarco è comparso anche in “Cascina Vianello”.



Gianmarco e Raimond: eredi della coppia

Gianmarco e Raimond sono stati accanto a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini fino alla fine e oggi sono loro gli unici eredi dell’intero patrimonio, cosa che ha sollevato qualche polemica tra i parenti della coppia. “Dopo la morte di zio Raimondo, zia Sandra non voleva più vivere. Noi cercavamo di starle vicino, di farla sorridere ma vedevamo che la sua testa e il suo cuore erano altrove”, ha raccontato Gianmarco a Domenica Live. Anche Rosalie ha ricordato gli anni passati a Casa Vianello: “Sandra chiedeva espressamente una coppia con un figlio piccolo, disposta a vivere qui. John Mark aveva appena sei mesi e siamo stati assieme e al loro servizio facendo una vita normalissima per vent’anni. Il valore più grande che ci hanno lasciato è stato l’affetto. Il periodo più difficile? Prima la malattia e la morte di Raimondo e subito dopo il declino di Sandra. È stato doloroso vedere come si spegneva lentamente”. Oggi Rosalie torna spesso nelle Filippine, nella provincia di Oriental Mindoro, per seguire le attività di una onlus dedicata a Sandra e Raimondo.

