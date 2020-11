Gianmarco Fiory, chi è? Fidanzato Sara Croce/ Dalle vacanze a Capri a….

Gianmarco Fiory, chi è? Il fidanzato Sara Croce oggi

Gianmarco Fiory non è sicuramente il fiore all’occhiello del Bari ma la sua vita privata sta riuscendo a fare quello che non ha fatto il calcio. Se il successo sul campo tarda ad arrivare (visto che in molti lamentano proprio le sue zero presente nella squadra pubgliese), il nome del portiere è venuto a galla per via della sua liason con la famosa Sara Croce, Bonas di Avanti un Altro, modella e prezzemolina tv che oggi sarà a Live Non è la d’Urso per parlare ancora della questione regali da restituire al ricco magnate suo ex fidanzato. Ma chi è Gianmarco Fiory? Trent’anni, terzo portiere biancorosso arrivato al Bari dopo essersi svincolato dal Gozzano, il calciatore è famoso proprio perché è stato immortalato al fianco di Sara Croce, la bella modella e influencer, con la quale è stato in vacanza la scorsa estate in quel di Capri.

Il portiere del Bari ha conquistato la Bonas e…

Gianmarco Fiory e Sara Croce hanno raccolto molti like sui social con le loro foto di coppia bella e di successo, ma sembra che anche nella vita normale siano molto affiatati tanto che lei, appena può, scappa a Bari per stare con lui anche se adesso si trova nel bel mezzo di una contesa giudiziaria con il magnate Hormoz Vasfi tra accuse di stalking e richieste di restituzione di regali. Dopo le foto estive che entrambi hanno pubblicato sui loro profili social, i due sono un po’ spariti da Instagram, come va la loro vita insieme? Il resto lo scopriremo questa sera quando la modella sarà in tv a Live Non è la d’Urso per raccontarsi e dire la sua sulla questione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA