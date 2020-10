Gianmarco Fiory, chi è il fidanzato di Sara Croce/ Amore a distanza: “Quanto mi sei mancato…”

Gianmcarco Fiory è il fortunato fidanzato di Sara Croce. Il calciatore fa coppia fissa con la Bonas da diversi mesi. La coppia è uscita ufficialmente allo scoperto la scorsa estate pubblicando sui rispettivi profili social alcune foto in cui, innamorati e felici, si lasciavano andare a baci e abbracci nella splendida cornice di Capri. Un amore che continua ancora oggi e che rende felice la bellissima Sara che, per stare vicino al fidanzato e sostenerlo sempre, ha deciso di viaggiare senza farsi spaventare dalla lontananza. Con l’inizio della nuova stagione calcistica, infatti, Gianmarco si è trasferito a Bari e Sara non ci ha pensato su due volte a raggiungerlo per poter trascorrere un po’ di tempo con lui. A documentare la trasferta è stata proprio la Croce che, sui social, ha condiviso alcune storie del suo viaggio mostrando ai followers la felicità provata quando è tornata tra le braccia del fidanzato.

GIANMARCO FIORY E SARA CROCE, AMORE A DISTANZA

Con Gianmarco Fiory a Bari, Sara Croce si ritroverà a dover viaggiare molto per poter trascorrere del tempo con il fidanzato. Alcuni giorni fa, la Bonas ha raggiunto il fidanzato nel capoluogo pugliese condividendo la propria felicità con i followers. “Quanto mi sei mancato...”, ha scritto la croce pubblicando una foto del fidanzato. Poche ore fa, invece, ha pubblicato, tra le storie di Instagram, una foto in cui mostra il fidanzato a letto accompagnando il tutto con un cuore rosso. Un rapporto quello tra il calciatore e Sara che rende felici entrambi. La Bonas sembrerebbe aver trovato l’uomo dei suoi sogni e anche la distanza non sembrerebbe spaventarla. I fans, felici per lei, si augurano che la storia duti per sempre e che permetta a Sara di realizzare tutti i sogni della sua vita privata.



