Gianmarco, Martina, Raul e Cristina concorrenti del Grande Fratello? Spunta l’indiscrezione

Da Temptation Island ad Uomini e Donne e da Uomini e Donne al Grande Fratello? Pare proprio di si, da mesi non si parla altro che di un possibile ingresso di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri, Cristina Ferrara, Raul Bova come concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che dovrebbe andare in onda nella primavera 2026. Nei giorni scorsi Deianira Marzano riportava delle segnalazioni secondo cui Martina e Gianmarco sarebbero in lizza per il GF Vip ed ad adesso a rilanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni.

Stando infatti all’esperto di gossip Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, sarebbe tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026. Non c’è ancora la certezza assoluta anche perché il cast è in divenire ma secondo Pugnaloni il 28enne romano sarebbe ad un passo dalla firma e dal varcare l’ambita e famosa Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Del resto Raoul, nonostante ha partecipato a Temptation Island 2025 più di un anno fa continua a restare al centro del gossip non solo per la fine della sua relazione con Martina De Ioannon ma soprattutto per il presunto flirt con Cristina Ferrara, ex di Gianmarco Steri.



Martina De Ioannon e Giamarco Steri, Raul Bova e Cristina Ferrara flirt in corso prima del Grande Fratello

Secondo le segnalazioni raccolte sempre dall’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni, Raul Dumitras e Cristina Ferrara sarebbero stati visti insieme al ristorante Pepe Pizza Tuscolana, a Roma. Un testimone ha dichiarato: “Ho appena visto Raul Dumitras e Cristina Ferrara che si baciavano. Non ho potuto fare la foto per privacy e perché mi stavano guardando”. Al centro del gossip anche l’ex fidanzata di Raoul, Martina De Ioannon che proprio nelle scorse settimane ha annunciato la fine della sua relazione con Ciro Solimeno e l’inizio di quella con Gianmarco Steri che a sua volta sempre ad Uomini e Donne aveva scelto Cristina Ferrara attuale fidanzata, sempre secondo i rumor di Raoul. Insomma un groviglio sentimentale del qual si parlerà al Grande Fratello Vip?