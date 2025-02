Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino ai ferri corti a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio 2025 torna a portare sotto i riflettori il trono di Francesca Sorrentino. La tronista è uscita nuovamente in esterna con Gianmarco Meo, ma le cose sono andate male. Se nell’esterna vista nella puntata di ieri, Francesca si è sbilanciata nei suoi confronti, facendogli conoscere la nonna, nella nuova esterna tornano tra i due i dissapori.

Gianmarco è convinto che sia ormai cambiato qualcosa di importante tra loro, trovando che Francesca abbia infatti sempre da ridire sui suoi comportamenti. “Sembra che mi manca qualcosa sempre!”, le dirà durante un incontro in camerino dopo la puntata. In studio, lo scontro tra i due ragazzi si accende, ma è ancora Gianmarco a trovare ormai cambiata la tronista.

Gianmarco contro Francesca: “Sono mesi che non ti piace il mio comportamento, allora scegli!”

“Se il mio atteggiamento non ti piace, e ti sono andato sul caz**, perché sono mesi che non ti piace, non è oggi, arriva ad una scelta!”, è stato l’appello di Gianmarco Meo a Francesca Sorrentino. Una dichiarazione che aprirà tra i due un nuovo scontro nello studio di Uomini e Donne.

A proposito di scelta, che ha letto le anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne sa che Francesca Sorrentino l’ha fatta e in seguito ad un vero e proprio caos scatenatosi dopo le confessioni dello stesso Gianmarco sulla sua appartenenza ad un’agenzia di moda e spettacolo.

