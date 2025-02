Gianmarco Meo e il bacio con Francesca Sorrentino

Il bacio torna ad essere protagonista del trono di Francesca Sorrentino. La tronista sta continuando a conoscere Gianmarco Meo e Gianluca Costantino ma la scelta appare ancora molto lontana. Tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne del 4 febbraio 2025, un gesto di Gianmarco in esterna cambia nuovamente la situazione. Da diverse settimane, il corteggiatore, pur mostrando molto interesse nei confronti della tronista, ha evitato di baciarla. Una scelta razionale quella di Gianmarco che, in studio, ha spiegato di non voler baciare Francesca non per scarso interesse, ma per proteggersi.

Il corteggiatore, infatti, ha più volte ribadito di non tollerare la vicinanza tra Francesca e Gianluca Costantino. Tuttavia, nell’esterna in onda oggi 4 febbraio 2025, Gianmarco ha deciso di mettere via le proprie paure baciando la tronista che nelle scorse puntate aveva ammesso di esserci rimasta male per il mancato bacio.

Gianmarco Meo e Gianluca Costantino: scontro a Uomini e Donne per Francesca Sorrentino

Al centro dello studio, Gianluca Costantino assiste al bacio tra Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino non nascondendo l’amarezza per quanto visto. Gianluca, infatti, ammette di avere dubbi nei confronti del rivale accusandolo di aver baciato Francesca per poter approfittare di un loro momento di debolezza. Tra Francesca e Gianluca, infatti, l’idillio delle prime esterne sembra essere svanito.

La tronista, pur essendo molto attratta e pur volendo portare avanti la conoscenza, non nasconde di avere tanti dubbi su Gianluca, reo di aver corso troppo nella loro conoscenza. “Sei davvero così anche fuori o lo stai facendo perché qui il tempo è poco?, è stata la domanda fatta da Francesca a Gianluca che le ha spiegato di corteggiare una donna fuori esattamente come lo sta facendo con lei nel programma. Dopo il bacio e la reazione di Gianluca, Francesca avrà le idee più chiare?

