Gianmarco Meo: dalla lite all’addio a Uomini e Donne

Protagonista indiscusso del trono di Francesca Sorrentino, Gianmarco Meo torna al centro della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2025, per un nuovo confronto con la tronista che, nella puntata trasmessa ieri, ha ammesso di avere tanti dubbi sul corteggiatore, Francesca, infatti, ha svelato di aver saputo del suo provino da tronista cominciando a non credere più al suo reale interesse. Affermazioni che hanno scatenato la dura reazione di Gianmarco che si difende ribadendo di essere sempre stato interessato alla tronista. “Ti ho sempre dimostrato il mio interesse”, le parole di Gianmarco che è stato difeso da Tina Cipollari che ha fatto notare come anche Gianluca Costantino abbia partecipato al Grande Fratello Vip prima di approdare a Uomini e Donne.

“In fatti concreti, non mi dimostri mai il tuo interesse. Pensi solo a fare la vittima”, è stata la dura risposta di Francesca che ha fatto letteralmente infuriare Gianmarco che ha così deciso di lasciare lo studio in preda ad una forte delusione.

Gianmarco Meo torna in studio e si riaccende lo scontro con Francesca Sorrentino

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 13 febbraio 2025, Tina Cipollari decide di fare un gesto nei confronti di Gianmarco andando dietro le quinte per convincerlo a tornare in studio. La bionda opinionista, così, decide di seguire i consigli di Tina e di tornare nuovamente in studio.

Il ritorno del corteggiatore, però, non calma le acque ma rende ancora più incandescente l’atmosfera. Lo scontro tra la tronista e il corteggiatore si infiamma con Francesca che ribadisce di non fidarsi di lui mentre Tina comincia a nutrire sospetti sul suo interesse per il corteggiatore.