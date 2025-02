Gianmarco Meo, chi è il corteggiatore di Uomini e donne: travolto dalle polemiche

Tra i protagonisti di Uomini e donne nelle scorse settimane abbiamo trovato Gianmarco Meo, corteggiatore di Francesca Sorrentino che è finito sotto attacco dopo che è spuntata a galla la verità intorno alla sua figura. Francesca Sorrentino ha infatti scoperto che Gianmarco Meo faceva parte di un’agenzia, questione che inevitabilmente ha scatenato delle polemiche e che ha portato il corteggiatore a dare delle motivazioni in merito:

“Sì, faccio parte di un’agenzia, ma non ho potuto lasciarla perché c’è una penale di 10.000 euro. Non potevo rescindere il contratto, ma non ho accettato di venire qui per visibilità” ha confidato Gianmarco Meo tentando di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. Al momento della scelta a Uomini e donne, Francesca Sorrentino ha preferito virare su Ciro Solimeno, lasciando deluso ovviamente il corteggiatore terminato nell’occhio del ciclone.

Gianmarco Meo e l’attacco a Francesca Sorrentino: “Il mio comportamento non ti piace da tempo”

Negli ultimi giorni durante l’avventura a Uomini e donne, tra Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino si è alzata aria di tensione, visto che il corteggiatore ha puntato il dito contro la ragazza, evidentemente presa anche da Ciro Solimeno:

“Se il mio atteggiamento non ti piace, e ti sono andato sul caz**, perché sono mesi che non ti piace, non è oggi, arriva ad una scelta!” le parole del ragazzo contro Francesca Sorrentino che a quel punto ha confermato il suo interesse per Ciro, scegliendolo e iniziando con lui una relazione lontano dal dating show di Maria De Filippi.

