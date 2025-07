Caos tra gli ex protagonisti di Uomini e donne, Gianmarco Reo e Francesca Sorrentino: dopo lo sfogo dell'ex tronista, arriva la replica di lui.

A distanza di mesi dal percorso che hanno condiviso a Uomini e Donne, Gianmarco Meo e Francesca Sorrentino sono i protagonisti di un botta e risposta dai toni accesi. Francesca Sorrentino si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social sentendosi tirata in causa da alcuni contenuti dell’ex corteggiatore Gianmarco Meo che, in un siparietto con un amico, si chiedeva: “quanti ex c’erano al matrimonio?”. Una domanda che sarebbe stata interpretata come una frecciatina nei confronti di Francesca che ha recentemente partecipato al matrimonio di Giuseppe e Gabriela di Temptation Island e a cui erano presenti anche l’ex fidanzato Manuel Maura e Gianluca Costantino, ex corteggiatore di Uomini e Donne con cui Francesca ha lasciato il programma senza, però, vivere una vera storia d’amore.

“Fino a ora vi ho fatto giocare, ma ora basta. Come vi permettete di dire quella è andata con l’ex dell’ex? Esigo che la mia immagine non sia più associata alla vostra o dovrò prendere opportuni provvedimenti. Sono stufa”, ha scritto così Francesca in una storia che ha pubblicato sul suo profilo social. La replica di Gianmarco, tuttavia, non si è fatta attendere.

La replica di Gianmarco Meo a Francesca Sorrentino

Sempre su Instagram, non si è fatta attendere la replica di Gianmarco Meo che ha risposto allo sfogo di Francesca Sorrentino sottolineando come non sia nelle sue intenzioni sminuire gli altri. “Non mi sono mai permesso di infangare nessuno, come invece è successo con me in questo momento sulla base di nulla. In nessun video ho menzionato i cognomi e nelle foto non ci sono insulti. Sono solo video ironici, senza secondi fini“, ha esordito l’ex corteggiatore.

“Fatti una vita, invece di guardare i profili degli altri. Come al solito inventi storie che non esistono, come hai sempre fatto”, ha detto poi rivolgendosi direttamente alla Sorrentino.

