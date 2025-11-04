Gianmarco Meo attacca Francesca Sorrentino dopo le voci di un presunto ritorno con l'ex Manuel Maura: la frecciata dell'ex corteggiatore di Uomini e donne

Francesca Sorrentino e il turbolento trono a Uomini e donne

Non è stata una partecipazione propriamente felice e positiva quella di Francesca Sorrentino a Uomini e donne, quando la scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di tronista. La ricerca dell’anima gemella non ha purtroppo dato i suoi frutti, dopo la turbolente rottura con l’ex fidanzato Manuel Maura, con cui partecipò in coppia a Temptation Island per poi lasciarsi e prendere strade separate.

Chi è Ciro Solimeno: dall'addio a Martina De Ioannon al trono di Uomini e Donne/ L'abbraccio in studio e...

Il dating show di Maria De Filippi poteva rappresentare la perfetta occasione per rilanciarsi in ambito sentimentale e conoscere un nuovo amore, ma così non è stato. Francesca alla fine è uscita dal programma insieme a Gianluca Costantino, ma la relazione con il corteggiatore non è mai realmente decollata e la coppia si è lasciata poco dopo.

Ciro Solimeno tronista a Uomini e Donne: Maria De Filippi punge Martina De Ioannon/ "Se ci ripensa..."

Nel programma la Sorrentino ha conosciuto anche Gianmarco Meo, ma con lui la conoscenza si è sempre sviluppata su diversi alti e bassi e alla fine ha lasciato il ruolo di corteggiatore. Non sono però mancate diverse frecciatine all’ex tronista, come quella delle scorse ore che ha acceso nuovamente il dibattito sul web…

Gianmarco Meo punge Francesca Sorrentino: “È uscita allo scoperto“

Archiviata l’esperienza di corteggiatore a Uomini e donne, Gianmarco Meo ha ripreso in mano la sua vita ma non ha dimenticato il turbolento percorso con Francesca Sorrentino nel programma. L’occasione per lanciarle una nuova frecciatina è arrivata nelle ultime ore, quando si è fatta strada sul web la notizia di un possibile riavvicinamento tra la tronista e l’ex fidanzato Manuel Maura.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 3 NOVEMBRE 2025/ Ciro tronista, lite tra Cristiana e Sara

L’ex coppia in questi giorni si troverebbe in vacanza in Turchia assieme alla stessa cerchia di amici, documentata anche da diverse stories condivise sui social; indizi che lasciano intendere un possibile riavvicinamento.

Immediata e glaciale la reazione di Meo sulle Instagram stories, come riportato da Isa e Chia: “Accusato di essere io il cattivo della situazione. Ha provato in tutti i modi a farmi uscire male per pulirsi la coscienza e sporcare la mia immagine quando in realtà sotto aveva architettato tutto, dal finto percorso alla finta scelta. La santarellina dalle lacrime facili, (solo con l’ex) è uscita allo scoperto ma di certo non stupisce!“.