Gianmarco Meo torna a Uomini e Donne per Francesca Sorrentino

Il trono di Francesca Sorrentino è agli sgoccioli e, nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, Gianmarco Meo tornerà in studio per provare a trovare un punto di incontro con la tronista che sembra sempre più vicina a Gianluca Costantino avendo diversi dubbi su Gianmarco. Nella scorsa puntata., tra Gianmarco e Francesca era scoppiata una dura lite dopo lo sfogo del corteggiatore che aveva accusato la tronista di non essere realmente interessata a lui e di trattenerlo in studio per poter portare a termine il trono.

Lo sfogo di Gianmarco aveva spinto Tina Cipollari ad intervenire per difenderlo e spronarlo a dimostrare la sua maturità. Nonostante i consigli di Tina, Gianmarco non è riuscito a controllarsi ammettendo di essere stanco e di non reggere più la situazione lasciando nuovamente lo studio.

Gianmarco Meo smascherato da Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 18 febbraio 2025, Gianmarco Meo torna nello studio con un fiore deciso a fare pace con Francesca Sorrentino che, però, appare molto titubante. Francesca, infatti, ammette di non essere ben disposta e di avere ancora dei dubbi.

Francesca, così, decide di tirare fuori la causa dei suoi dubbi chiedendo al corteggiatore se faccia parte di un’agenzia. Gianmarco nega categoricamente ma la tronista non gli crede. Francesca, infatti, aggiunge di avere le prove dell’appartenenza di Gianmarco ad un’agenzia. La tronista, inoltre, racconta che il corteggiatore ha anche lavorato come modello. Accuse a cui, però, Gianmarco si difende negando tutto e ribadendo il proprio interesse per la tronista.