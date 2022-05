Gianmarco Onestini affonda Soleil Sorge/ “Persona rancorosa e senza professionalità”

La pupa e il secchione 2022, Gianmarco Onestini azzerato da Soleil Sorge: la replica

La pupa e il secchione 2022 è finalmente giunto al termine, in occasione della finale, andata in onda il 3 maggio 2022 su Italia 1 sotto la conduzione di Barbara D’Urso in collaborazione con gli opinionisti a bordo campo Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. A catalizzare di più l’attenzione mediatica tra i 3 giudici è stata in particolare Soleil, che oltre ad esibirsi nelle vesti di una seducente Britney Spears in Toxic ha inoltre fatto parlare di sé per aver riservato -in qualità di giudice- uno zero spaccato al suo ormai ex cognato e fratello dell’ex fiamma storica Luca Onestini, Gianmarco Onestini.

Lo zero spaccato, diventato oggetto di dibattito dentro e fuori lo studio de La pupa e il secchione 2022, non è stato assegnato dall’ex Grande fratello vip 6 solo a Gianmarco, ma anche a Mila Suarez, che nel format ha fatto coppia fissa da pupa con il seducente secchione. “Mi ha toccato molto la storia di Mila, ma credo che dal passato bisogna riscattarsi e non continuare ad arrendersi a quello che si è – è il giudizio sintetico con cui Soleil ha azzerato la coppia di concorrenti-. Non mi è piaciuto che Mila non si sia impegnata tanto, quanto altre pupe e pupi. La performance è stata poco emozionante e non mi è piaciuta”. E non è mancata la pronta replica di Gianmarco Onestini, dopo la puntata tanto dibattuta.

Gianmarco Onestini critica Soleil Sorge dopo La pupa e il secchione 2022

Riattivatosi a mezzo social, a margine della puntata finale de La pupa e il secchione 2022, Gianmarco Onestini rilascia un messaggio al veleno destinato alla giudice che lo ha azzerato con Mila Suarez, Soleil Sorge.

“Ragazzi, grazie a tutti per i messaggi che mi avete inviato, siete stati in tantissimi, super ultra carini, quindi grazie a tutti per l’appoggio -è la pronta replica di Gianmarco Onestini, che l’ormai ex secchione ora rilascia a caldo a margine dell’insufficienza piena ricevuta a La pupa e il secchione 2022-. E un commento a caldo rispetto a quello che è stata la finale”. L’intervento polemico, poi, prosegue con parole sempre più aspre sul conto di Soleil Sorge: ” Per quanto riguarda quel giudice, che ci ha dato zero, per la prova per la quale ci siamo esibiti, avete notato che la sua zero professionalità e incapacità di svolgere il suo ruolo, ha fatto vedere di essere una persona estremamente rancorosa, che non riesce a mantenere l’obiettività quando svolge la mansione di giudice”.

