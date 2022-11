Gianmarco Onestini allerta il fratello Luca: “Nikita? Ci sono cose che non mi piacciono”/ “Ha giocato…”

Gianmarco Onestini mette in allerta il fratello Luca al Grande Fratello Vip su Nikita Pelizon

Si parla di Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso focalizza l’attenzione su una coppia che potrebbe crearsi nella Casa nel corso delle prossime settimane: quella composta da Nikita Pelizon e Luca Onestini. A distanza di qualche settimana dalla dichiarazione delle prime impressioni su questa possibile coppia, Gianmarco Onestini, fratello di Luca, torna a dire la sua.

Le impressioni di Gianmarco su Nikita continuano però a non essere del tutto positive; anzi, l’ex gieffino avanza ulteriori dubbi sulla genuinità della Pelizon a fronte di alcuni suoi comportamenti che, a suo dire, sono stati poco chiari nella Casa del Grande Fratello Vip.

Gianmarco Onestini, dubbi su Nikita: l’ex Valerio, Ciupilan e Daniele Dal Moro…

“Ci sono alcune cose di Nikita che non mi sono piaciute molto.” ha ammesso Gianmarco Onestini in diretta a Pomeriggio 5. Ha quindi elencato in diretta i comportamenti della gieffina che oggi lo portano ad avere dubbi su di lei: “Prima ha detto che era fidanzata poi, dopo pochi giorni, ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona, quindi anche sminuendo un po’ il rapporto che stava stabilendo con quest’altra persona.”

Ma non è finita qui perché in studio Gianmarco ha ricordato: “Successivamente poi ha detto che Dal Moro non lo conosceva neanche quando invece lei aveva anche fatto dei commenti sui social. Poi aveva giocato e un po’ flirtato con George Ciupilan…” Insomma al momento l’ex gieffino non sembra essere favorevole ad una relazione tra suo fratello Luca e Nikita.

