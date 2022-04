Gianmarco Onestini/ Ancora bersaglio di Soleil? Le accuse di Maria Laura De Vitis a La Pupa e il Secchione

A La Pupa e il Secchione Show si parla molto di Gianmarco Onestini. La prima a intervenire è Maria Laura De Vitis, che critica molto il secchione poiché ha scelto di mettersi in coppia con Mila Suarez, non appena lei ha ricevuto l’immunità. La pupa pensa che lui sia un giocatore, permaloso e falso. Anche Francesco Chiofalo, Asia Valente e Mirko Gancitano vogliono mandare fuori Gianmarco poiché non lo vedono sincero nei suoi atteggiamenti. Dopo la clip, il secchione sottolinea che i compagni non gli parlino mai davanti, ma sempre alle spalle. Interviene Soleil Sorgè poiché sostiene che gli altri concorrenti non gli dicano ciò che pensano in faccia poiché Gianmarco è troppo permaloso e non accetta nessun tipo di critica. Tra i due c’è un piccolo battibecco, che non porta a nulla.

Nel corso della puntata, una clip riassuntiva mostra la settimana trascorsa nello Sgabuzzo da Mila Suarez e Gianmarco Onestini: i due sono molto affiatati e, insieme, riescono a superare il trauma di dormire in quella camera angusta. Mila sostiene che l’importante infatti è stare con Onestini. Nel frattempo in studio, Antonella Elia, Soleil Sorgè e Maria Laura, l’ex pupa di Gianmarco guardano tra il perplesso e l’incredulo il video. Poco dopo, Barbara D’Urso manda in onda l’ennesima clip in cui lui e Mila vengono attaccati: Gianmarco si difende dalle critiche dei compagni che lo vedono come un giocatore. Il ragazzo è stufo e afferma di essere genuino e vero.

A La Pupa e il Secchione Show è scoppiato anche un piccolo diverbio con Francesco Chiofalo che lo attacca poiché Gianmarco Onestini, entrato da secchione, essendo già carino e pupizzato, è inutile all’interno delle dinamiche del gioco. Anche Alessio Tripi attacca Gianmarco poiché lo vede finto e poco trasparente e invita il secchione ad essere più genuino. I due battibeccano e Onestini lo attacca poiché ritiene che il pupo in primis sia molto falso. Prima delle nomination, il secchione riceve due importanti soprese, dalla mamma e il fratello Luca Onestini. Viene mandato un video in cui la madre e il fratello parlano di Gianmarco e cercano di dargli un po’ di forza.

Il secchione scoppia in lacrime e Barbara D’Urso gli dà la possibilità di parlare con i genitori, collegati in videocall. Invece, Luca entra in studio e spende delle belle parole per Gianmarco, che lo abbraccia piangendo. Quasi al termine della serata, il secchione deve partecipare al Bagno di Cultura con la sua pupa Mila contro la coppia composta da Aristide e Elena. Gianmarco e Mila sono i perdenti, ma rimangono in gioco grazie a quando riportato nella busta che, a inizio puntata, Barbara aveva affidato ad Antonella. Come scritto nella lettera in questa puntata nessuno sarà eliminato, ma la coppia sconfitta dovrà trascorrere un’intera settimana in Sgabuzzo. A questo punto Barbara chiama Edoardo Baietti che, con Mila e Gianmarco, formerà una nuova troppia.











