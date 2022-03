Gianmarco Onestini assente a La pupa e il secchione?/ Si teme lo sgambetto a Barbara D’Urso…

La pupa e il secchione show: Gianmarco Onestini ufficializzato nel cast

Alla vigilia del via a La pupa e il secchione 2022, previsto per la serata del 15 marzo 2022 su Italia 1, Gianmarco Onestini torna al centro dell’attenzione mediatica per una possibile defezione che potrebbe confermarsi nel suo caso alla prima puntata del format condotto da Barbara D’Urso. A dispetto di quelle che sarebbero le aspettative generali dell’occhio pubblico, l’ex Grande fratello 16 è stato ingaggiato a La pupa e il secchione in qualità di secchione e non di pupo, in quanto -al di là del seguito social che vanta, in primis per la sua fisicità scultorea- è un giovane laureando in Giurisprudenza. Non a caso, a volerlo fortemente nel cast del rinnovato format sul connubio di pupe e secchioni, è in particolare la conduttrice, D’Urso.

Tuttavia, però, il “secchione” potrebbe aver rinunciato al ruolo pensato ad-personam per lui dalla D’Urso, spegnendo il grande entusiasmo della conduttrice, rispetto ad una loro nuova collaborazione in TV. In un’intervista di presentazione del cast de La pupa e il secchione -rilasciata a Tv, sorrisi & canzoni- dal suo canto la D’Urso ha così elogiato Gianmarco: “Gianmarco Onestini è davvero un bel ragazzo, ora sta studiando per laurearsi in Giurisprudenza: è tra i Secchioni”.

Gianmarco Onestini pianta in asso Barbara D’Urso, a La pupa e il secchione?

Il giovane influencer, fratello dell’ex tronista di Uomini e donne Luca Onestini, è diventato un “vip” facendosi conoscere al Grande fratello 16 dei “nip”, come persona comune, un ‘esperienza questa poi rivelatasi la prima di tante altre in tv, fortunate. Gianmarco è infatti approdato, poi, anche a dei format tv iberici, tra cui il reality spagnolo El tiempo del descuento, che lui è riuscito a vincere. Tuttavia, in queste ore, fa parlare di sé per la vociferata defezione che potrebbe segnare a La pupa e il secchion, come ripreso da Il vicolo delle news. it. Questa sarebbe dipesa dal fatto che lui non avrebbe seguito la quarantena preventiva in albergo, prevista come requisito essenziale per la sua partecipazione convenuta con Barbara D’Urso a La pupa e il secchione 2022, con annesso soggiorno pattuito in una villa adibita per la lontananza dei protagonisti del format dal mondo esterno durante le riprese. Gianmarco non è, a quanto pare, in quarantena, a dispetto di chi lo dava nel cast ufficiale del format di Italia 1, Barbara D’Urso inclusa: l’ex gieffino è in Spagna, intento a presenziare a degli eventi con il fratello, Luca Onestini. E nella giornata del 14 marzo è oltretutto volato a Roma, per un evento di lavoro convenuto con una casa automobilistica.

Che Gianmarco possa aggiungersi in seconda battuta al cast de La pupa e il secchione, o in alternativa cestinare la chance di tornare protagonista nella tv made in Italy? La domanda sorge ora spontanea.



