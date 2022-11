Gianmarco Onestini, chi è il fratello di Luca Onestini/ Dalle fidanzate alla polemica in TV con Mila Suarez

Gianmarco Onestini: fratello di Luca e concorrente del Grande Fratello 16

Gianmarco Onestini è il fratello minore di Luca Onestini, che nella puntata di giovedì 3 novembre del Grande Fratello Vip 2022 potrebbe entrare nella casa di Cinecittà. Inizialmente Gianmarco è diventata famoso per essere il fratello di Luca, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip 2. Nel 2019 Gianmarco ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello (nip, ovvero dei non famosi), classificandosi al terzo posto.

GF Vip riavvicina Luca Onestini e Soleil Sorge?/ "Difendere le emozioni, sempre"

Dentro la casa aveva “sfiorato” il flirt con Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Nello stesso anno Gianmarco ha partecipato al Grand Hermano Vip, versione spagnola del celebre reality, dove conosce Adara Molinero. Lei era entrata nella casa sei mesi dopo essere diventata madre di Martin, il figli nato dalla relazione con l’attore Hugo Sierra (ora fidanzato e padre di una bimba con Ivana Icardi). Tra Adara e Gianmarco scoppiò la passione sotto le telecamere del reality, lei lasciò il compagno e vinse il reality.

Edoardo Tavassi e Luca Onestini prossimi concorrenti al GF Vip?/ L'indiscrezione

Gianmarco Onestini: il successo in Spagna e il rapporto con Mila Suarez

Terminato il programma, Gianmarco Onestini si è trasferito in Spagna ma dopo pochi mesi la relazione con Adara termina a causa di alcuni tradimenti da parte della Molinero. “Ho rinunciato a molto per stare con lei qui. Scoprire questa cosa mi fa molto male soprattutto dopo quello che ho fatto. Ho bisogno di un po’ di tempo…”, aveva scritto Onestini su Instagram. Nel 2020, poco prima dello pandemia, ha partecipato anche al reality El Tiempo del Descuento, spin-off del Grande Hermano che prolunga la permanenza nella casa di alcune persone per risolvere i problemi personali per un ulteriore mese.

GFvip, nuovi concorrenti nel cast/ Tornano Dayane Mello e Luca Onestini, al debutto..

Gianmarco ha vinto il reality e nel 2021 è stato uno dei concorrenti di Supervivientes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi, arrivando secondo. Nel 2022 è tornato in Italia e ha partecipato al programma La Pupa e il Secchione Show e poi a Celebrity Chef. Nel primo dei due citati ha incontrato Mila Suarez, sua amica nel programma molto discussa. I loro rapporto ha fatto credere alla presenza di un flirt nascosto tra i due che però entrambi hanno negato, finendo spesso nel mirino delle polemiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA