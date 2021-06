Gianmarco Onestini, clistere in diretta a Supervivientes/ É polemica: “Mi vergogno..”

L’avventura da naufrago di Supervivientes per Gianmarco Onestini si sta dimostrando più difficile del previsto. Dopo essere stato morso da un ragno velenoso, Gianmarco Onestini ha dovuto fare i conti con un blocco intestinale. Dopo giorni di dolori, la produzione ha fatto intervenire il medico, ma le immagini dell’intervento, diffuse in rete, hanno scatenato la polemica tra i fans del fratello di Luca Onestini. Per aiutare Gianmarco, il dottore ha dovuto fare un clistere. Le immagine dell’intervento medico sono state diffuse da Supervivientes e, in poco tempo, hanno fatto il giro del web scatenando la forte reazione del pubblico che non ha gradito affatto la scelta di mostrare tale immagini. Nel video, Onestini è coperto da un asciugamano bianco mentre il medico gli dice: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?”.

Polemica per le immagini del clistere a Gianmarco Onestini

I fans di Gianmarco Onestini non ci stanno e puntano il dito contro Supervivientes per la diffusione delle immagini dell’intervento medico a cui è stato sottoposto il fratello di Luca. Come riporta il portale Gossip.it, sui social, sono tantissimi gli utenti che stanno criticando la scelta di rendere visibili le immagini. “Non capisco la voglia di umiliare Gianmarco scattando quelle immagini…non era necessario!”, scrive qualcuno. I commenti sono tantissimi e tutti sono contro la scelta di pubblicare tali immagini. “Mi vergogno che in un Paese in cui si lotta per l’uguaglianza, la malattia o il disagio non vengano rispettati. Un programma dovrebbe prestare attenzione ai diritti intimi di una persona e non prenderla in giro”; “La cosa peggiore è che sarà oggetto di risate e scherno”; “Umiliazione al massimo”. L’indignazione sui social è tante. Gianmarco, fortunatamente, sta meglio.

