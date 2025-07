Gianmarco Onestini sbarca in Francia e diventa un concorrente ufficiale del reality La Villa des coeurs brises: di cosa si tratta

Gianmarco Onestini sbarca in Francia nel reality La Villa des coeurs brises

Spunta una nuova importante opportunità televisiva per Gianmarco Onestini che, assieme al fratello Luca, è diventato un noto volto dei reality non solo in Italia ma anche all’estero. I due fratelli vantano un ricco curriculum televisivo tra partecipazioni a trasmissioni e numerosi reality italiani, come il Grande Fratello, e stranieri, come il Gran Hermano Vip, El tiempo del descuento e Supervivientes.

Questa volta Gianmarco Onestini non fa ritorno in Spagna, dove è famosissimo e apprezzatissimo dal pubblico per le sue partecipazioni televisive, ma si appresta a sbarcare in Francia. Per lui è infatti in arrivo una nuova esperienza in un reality intitolato La Villa des coeurs brises, tradotto La villa dei cuori infranti.

L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal profilo Instagram della trasmissione che, nel presentare la nuova edizione attesissima dal pubblico francese e non solo, ha dedicato al cast un post. E, tra i volti dei concorrenti protagonisti, spicca anche quello dell’infuencer ed ex gieffino.

La Villa des coeurs brises: cosa racconta il reality

La Villa des coeurs brises è un reality che va in onda sulla TF1 Plus, la Television Francaise 1, e che rappresenta un grande successo di pubblico in patria. Come già suggerisce la traduzione del programma, ovvero La villa dei cuori infranti, il reality racconta la convivenza tra alcuni concorrenti che dovranno mettere in gioco i propri sentimenti.

Nello specifico, i concorrenti si ritrovano a vivere in una lussuosa villa presso l’isola di Lombok, dove sono seguiti dalla coach di seduzione Lucie Mariotti che li aiuta, attraverso intense sessioni settimanali, a prendersi cura dei propri sentimenti, superare le delusioni amorose e risolvere i propri problemi sentimentali.

Dall’annuncio Instagram della trasmissione emerge infatti che il reality parla di “storie d’amore, emozioni, sviluppo personale e benessere. Un viaggio emotivo segnerà l’inizio dell’avventura: un viaggio tra passato e presente sconvolgerà i cuori spezzati aiutandoli a immaginare il loro futuro. Gli eventi chiave: il coaching, il fuoco della verità, il patio o la cerimonia del braccialetto“.