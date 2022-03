Gianmarco Onestini, due di picche per Marialaura De Vitis?/ “Gli piace un’altra pupa”

La Pupa e il Secchione show 2022 è iniziato da poche ore ma non mancano già i primi scottanti aggiornamenti sulle coppie che si sono già formate. Ieri è ufficialmente iniziata la convivenza nella villa ma c’è chi arriverà solo nei prossimi giorni. È il caso di Gianmarco Onestini che, a dispetto di ciò che molti pensano, veste i panni del secchione, avendo due lauree. Pur non essendo ancora fisicamente nel programma, Barbara D’Urso lo ha accoppiato in diretta con la pupa Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio. Quest’ultima si è detta felicissima dell’accoppiamento, palesando un debole per lui. Pare, però, che non sia altrettanto contento Gianmarco.

Gianmarco Onestini interessato ad una pupa: non è Marialaura De Vitis!

A lanciare l’indiscrezione è Barbara D’Urso in diretta a Pomeriggio 5. La conduttrice svela, infatti, che Gianmarco Onestini si sia già sbilanciato durante una chiacchierata su chi potrebbe piacergli tra le concorrenti, svelando una preferenza che, però, non è Marialaura De Vitis. “Pare che Gianmarco abbia già adocchiato un’altra pupa”, ha infatti annunciato la D’Urso. Di chi si tratti, però, resta al momento un mistero.

