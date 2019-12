Gianmarco Onestini e Adara Molinero, baci al Gran Hermano/ Lei: “Sono innamorata!”

La partecipazione di Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip (versione spagnola del Grande Fratello Vip) ha fatto discutere anche in Italia. Questo perché il fratello di Luca Onestini si è innamorato di un’altra concorrente, Adara Molinero, una bellissima ragazza già legata a Hugo Sierra dal quale ha da poco avuto una bambina. Tra loro è nato un flirt che sembrava però un ricordo lontano dopo che la scorsa settimana, dopo un chiarimento col compagno, si era con lui riappacificata. Eppure negli ultimi giorni, come fa notare il protale Isa e Chia, le cose sono cambiate drasticamente. Gianmarco ha infatti avuto modo di rientrare nella Casa del GH Vip e avere dei chiarimenti con Adara e tra i due si è però accesa la passione, fatta di lunghi baci e parole importanti.

Adara si dichiara per Gianmarco Onestini: “Mi sono innamorata”

Gianmarco Onestini ha poi lasciato la Casa con la promessa di lei che sarebbe dunque stato questo solo l’inizio di un percorso insieme. Poi, alle telecamere del confessionale, come racconta anche il quotidiano spagnolo El periodico, ha ammesso di provare sentimenti molto importanti per Gianmarco. “Devo essere sincera, è molto forte doverlo dirlo qui, ma non c’è altro modo. – ha dichiarato Adara, col pensiero poi al suo compagno – Spero che Hugo mi perdoni, ma io mi sono innamorato di Gianmarco. Non avrei mai voluto ferire Hugo o fargli del male, ma devo essere sincera con quello che provo. [..] Mi sento come se avessi fallito, ma le cose non possono andare per forza tra due persone, se arriva qualcun altro che ti fa provare qualcosa di più forte non si può far finta di niente”, ha infine ammesso.

