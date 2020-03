Gianmarco Onestini e Adara Molinero, lite in diretta/ Presunto amante: “siamo amici”

Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono lasciati come ha annunciato pochi giorni fa sui social l’ex gieffino. I due, prima dell’addio, avevano registrato un’intervista nel corso della quale avevano litigato pesantemente. Nel video che è stato pubblicato sul web poche ore fa, i due si sono scambiati accuse durissime. Adara ha spiegato che Gianmarco ha perso la pazienza dopo aver scoperto l’esistenza di una chat con Rodrigo Fuertes Punch, famoso in Spagna per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Gianmarco, da parte sua, nella video-intervista ha spiegato di essere stato fortemente deluso dall’atteggiamento di Adara. “Può parlare con i ragazzi però se gli dici di darsi appuntamento per vedere insieme Supervivientes. Tra l’altro loro parlavano anche mentre io ero nella casa e lui gli diceva ‘ti innamorerai di me in sette giorni”, ha detto Onestini.

GIANMARCO ONESTINI E ADARA MOLINERO: LA REPLICA DEL PRESUNTO AMANTE DI LEI

La rottura di Gianmarco Onestini e Adara Molinero è stata affrontata nel corso del programma Salvame a cui Gianmarco ha partecipato in videochiamata. Dopo la rottura da Adara Molinero, infatti, l’ex gieffino è tornato in Italia dove vive la sua famiglia. Nel corso del collegamento con la trasmissione iberica, sono stati mostrati i messaggi che Adara ha scambiato con Rodrigo Fuertes Punch. Tra i messaggi che hanno particolarmente infastidito Gianmarco Onestini ci sarebbero quelli che Adara e Rodrigo si sarebbero scambiati nel cuore della notte, al termine di un programma televisivo a cui avevano partecipato entrambi e nel corso della quale Adara aveva affrontato anche l’argomento della loro vita sessuale. I messaggi mostrati in trasmissione hanno fatto infuriare ulteriormente Onestini che, stando a quello che riporta il portale Isa e Chia, avrebbe accusato il programma di non aver mostrato totalmente la conversazione tra Adara e Rodrigo Fuertes Punch. Quest’ultimo, ospite della stessa trasmissione, ha negato di aver avuto un flirt con la Molinero affermando: “non c’è assolutamente nulla che non sia una conversazione tra amici, se ne ha voluto approfittarne per non stare con Adara, povero lui”, ha spiegato Rodrigo.





