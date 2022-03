Gianmarco Onestini “È già in crisi a La Pupa e il Secchione Show”/ D’Urso spoilera

Gianmarco Onestini ha fatto il suo ingresso a La Pupa e il Secchione show 2022 ufficialmente la scorsa settimana, eppure in pochi giorni si è già distinto all’interno della villa. Ricordiamo che l’ex gieffino è entrato nel ruolo di secchione ed è stato affiancato a Maria Laura De Vitis. In questa prima settimana è stato già al centro di un’accesa lite con Francesco Chiofalo che, a quanto pare, lo ha messo in crisi. È stata Barbara D’Urso a spoilerarlo a Pomeriggio 5, dichiarando: “So anche che Gianmarco ad un certo punto si è messo a piangere”, e facendo dunque intendere che il ragazzo è già in crisi. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chiofalo e Onestini, perché hanno litigato a La Pupa e il Secchione?/ "In villa..."

Gianmarco Onestini, La Pupa e il Secchione Show: una figura a metà

Gianmarco Onestini è uno dei secchioni più avvenenti mai approdati nelle varie edizioni del reality La Pupa e il Secchione Show. Infatti il giovane, forte di una fama dovuta al fratello Luca Onestini e a varie partecipazioni TV, non è solo bello, ma studia giurisprudenza ed è veramente una figura a metà tra le figure richieste nel programma. A interessare, già prima del suo ingresso nello show (avvenuto nel corso della seconda puntata), è il rapporto con Soleil Sorge, ex fidanzata del fratello Luca, con la quale non sono mancati i battibecchi negli ultimi anni: se lui non si è detto entusiasta di ritrovare l’ex “cognata”, lei invece si è mostrata molto accomodante, almeno a parole. L’affascinante Onestini ha fatto dunque il suo esordio ne La Pupa e il Secchione Show e ha dovuto scegliere la Pupa tra Maria Laura De Vitis e Nicole Di Mario: il primo criterio di scelta è stata una danza di coppia e i tre si sono esibiti in una sensuale bachata.

Una passione latino americana

Gianmarco Onestini è un appassionato di danza latino americana, come possiamo notare anche dai suoi profili social e per lui era importante determinare il grado di affinità con la potenziale partner a La Pupa e il Secchione Show. A prevalere sulla rivale è stata la bruna Maria Laura, che, a giudicare da voci di corridoio, pare essere particolarmente interessata al bel Gianmarco già da prima del programma. Ma non è stata solo la danza a favorire la scelta di Gianmarco: le due rivali si sono cimentate in una prova più impegnativa e Maria Laura ha trionfato esponendo, a modo suo, il teorema di Pitagora, raccogliendo i consensi del Secchione in questione. Gianmarco è sicuramente forte di una popolarità precedente al programma, che però era sempre filtrata in qualche modo dalla figura fraterna: vedremo nel corso delle puntate se il pubblico si affezionerà anche a lui e se riuscirà a far apprezzare la controversa Maria Laura, al centro delle cronache per la relazione con Paolo Brosio, ritenuta frutto più di una precisa strategia mediatica che di un vero amore.

