Gianmarco Onestini e Mila Suarez nel mirino di Soleil Sorge/ D’Urso interviene…

Gianmarco Onestini e Mila Suarez demoliti da Soleil Sorge, la reazione di Barbara D’Urso

Gianmarco Onestini è stato paparazzato in compagnia di Mila Suarez a Sharm Eh Sheikh. Deianira Marzano, esperta di gossip ha lanciato tramite alcune storie sul suo profilo Instagram l’indiscrezione. Alcune ragazze avrebbero visto la nuova coppia a Sharm El Sheikh mentre passavano delle bellissime vacanze. I due vengono ripresi in costume in un lido mentre si divertono beatamente. Chissà, magari solo un viaggio tra migliori amici o si tratta di qualcosa di più? I due hanno fatto molto parlare visto che sembrano molto affiatati e complici. Qualche giorno fa si era parlato di un bacio avvenuto nel corso delle registrazioni del programma, oggi sui social, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha condiviso uno scatto in vacanza della modella marocchina insieme al suo amico speciale. Il pubblico che ha seguito il programma non vede l’ora di scoprire cosa succederà tra la pupa e il secchione: che sia soltanto un frequentazione o ci sia qualcosa di serio, non ci resta che attendere conferme o smentite da parte dei diretti interessati che ancora non hanno riferito nulla al riguardo.

Mila Suarez/ La foto che fa discutere, si è fidanzata con Gianmarco Onestini?

Si vocifera in queste ore che Mila Suarez e Gianmarco Onestini non hanno vinto quest’ultima edizione del reality show di Barbara d’Urso. Difatti proprio per un soffio si sono visti togliere da sotto il naso la vittoria del programma che pare sia andata a Maria Laura De Vitis, che ironia della sorte ha fatto inizialmente coppia proprio con il fratello di Luca Onestini, e il secchione Edoardo. Questa sera è previsto un acceso scontro tra Soleil Sorge e la coppia Mila Suarez e Luca Onestini. Mila perderà le staffe dopo il voto ricevuto da Soleil. Barbara D’Urso è dovuta intervenire per riportare la calma.

Gianmarco Onestini e Mila Suarez stanno insieme?/ Paparazzati a Sharm El Sheikh…

Gianmarco Onestini e Mila Suarez, è amore? Lui nega ma…

Nella puntata di martedì 26 aprile, la conduttrice manda in onda una clip in cui si mostra la scelta definitiva di Mila che doveva decidere chi tra Edoardo e Gianmarco sarebbe stato il suo secchione. Alla fine, la modella opta per Gianmarco Onestini. La scelta non stupisce nessuno anche perché, nel corso della diretta, Barbara D’Urso mostra un video in cui emerge come il rapporto tra Mila e Gianmarco sia sempre più forte. Le immagini mostrano i due molto vicini: si coccolano e si cercano di continuo. Interviene Maria Laura, secondo cui, se i due si sentono attratti l’uno dell’altra devono solo ammetterlo. Anche i giurati, Antonella, Federico e Soleil, sono della medesima opinione. Federico Fashion Style in particolare comincia a battibeccare con Gianmarco poiché dovrebbe ammettere che gli piace Mila, ma Onestini continua a negare sostenendo che sono solo amici. Anche Antonella Elia crede che Gianmarco non racconti la verità.

MILA SUAREZ E ONESTINI SI SONO BACIATI/ Elia: "Vi strusciate come gatti in calore!"

Interviene Barbara D’Urso rivolgendosi a Mila per chiederle se davvero c’è stato un bacio tra lui e Mila che, provocatoria, dà un bacio a stampo al suo secchione. Dato che le ultime due coppie della classifica sono quelle composte da Mila e Gianmarco e da Aristide ed Elena, le due pupe devono scontrarsi nella vasca di cultura. La conduttrice pone alle due delle domande inerenti l’acqua e a vincere è Elena e, di conseguenza, Mila e Gianmarco vanno di default in nomination e dovranno scontrarsi contro un’altra coppia. Durante le nomination Mila e Gianmarco nominano Ilaria e Alessio, con quest’ultimo Onestini non ha mai avuto un buon rapporto e scoppia lo scontro tra i due ragazzi, ma senza portare a nulla. Mila e Gianmarco alla fine si scontrano proprio con Ilaria e Alessio, che vengono eliminati definitivamente dal gioco, mentre Mila e Gianmarco accedono alla finale de La pupa e il secchione show.











