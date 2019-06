Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte fidanzati?/ Video: bacio pubblico e…

Flirt in corso tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte? Trascorsa una settimana dalla finale del Grande Fratello 2019, molte cose sono cambiate nella vita dei concorrenti. Se, infatti, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si stanno frequentando assiduamente scatenando anche i commenti degli haters, Erica Piamonte ha deciso di dire addio a Gaetano Arena dedicandosi alle persone che, a suo dire, non l’hanno delusa. La trentenne toscana, infatti, fuori dalla casa, ha deciso d’informarsi su ciò che gli atri concorrenti hanno detto su di lei e la conclusione è che, ad oggi, poche persone si sono dimostrate vere e sincere. Tra queste c’è Gianmarco Onestini con cui ha deciso di trascorrere qualche giorno in Emilia Romagna. Ad annunciare l’arrivo di Erica è stato proprio Gianmarco svelando di essere diretto alla stazione per andare a prendere una persona. Onestini Junior e la Piamonte si sono così mostrati insieme sui social scambiandosi anche un bacio che ha scatenato rumors sul loro rapporto.

GIANMARCO ONESTINI ED ERICA PIAMONTE: IL BACIO SCATENA IL COMMENTO DI LUCA E IVANA MRAZOVA

“Ci sono persone che ho rivalutato fuori la casa, sia in positivo che in negativo, fra quelle in negativo Martina. Non abbiamo chiarito, sono troppo delusa. Quando eravamo io, Valentina e Francesca ha nominato me e non me l’ha detto, vi rendete conto? Con Gaetano invece non abbiamo chiuso niente perché non c’è stato mai niente, solo un bacio. Non lo sento più, ha fatto delle cose che non mi sono piaciute. Fra le persone rivalutate in positivo invece Gianmarco!”, ha detto Erica in una diretta fatta proprio da Cesenatico. Sul proprio profil Instagram, Gianmarco Onestini ha poi pubblicato un video in cui, con Erica Piamonte, dà vita ad una divertente coreografia e che si conclude con un bacio. Sotto il post è arrivato puntuale il commento del fratello Luca e di Ivana Mrazova, felici di vedere Gianmarco sereno. Tra Onestini Jr e la Piamonte, dunque, sta nascendo qualcosa?





