Gianmarco Onestini ha mentito?/ “E’ presuntuoso e non si è laureato…”

Il secchione Gianmarco Onestini, dalla scorsa puntata, è in coppia con la pupa Marialaura, con la quale non sembra esserci un gran feeling. Viene infatti mandato in onda un video che riepiloga i primi giorni delle coppia: Marialaura sostiene che Gianmarco passa molto (troppo) tempo con Mila, che si sta buttando sul secchione poiché è stata rifiutata da Mirko. Marialaura ritiene che sia una tattica per indebolire la sua coppia. La pupa solleva il problema con Gianmarco per sottolineare il suo disagio, ma il ragazzo non concorda con l’idea di Marialaura poiché sostiene che non è la sua fidanzata e che lui è libero di parlare con chi vuole. Tornati in studio, interviene Barbara D’Urso, che chiede alla pupa se sia o meno gelosa di Mila. Marialaura sostiene che Mila passi troppo tempo con Gianmarco, che, in questo modo, toglie del tempo a lei invece di aiutarla a studiare. Intervengono il giurato Federico Fashion Style e Soleil Sorgé poiché hanno l’impressione che le pupe pensino che il programma sia un luogo per trovare l’amore e non per imparare qualcosa. Gianmarco prende la parola e sostiene di essere amico di Mila anche fuori dalla programma e di aver voluto stare vicino poiché la ragazza, che ha trascorso una settimana difficile. Nel corso della puntata, viene mostrata una clip in cui Francesco Chiofalo vuole mettere alla prova Gianmarco Onestini e Ivan Vettorello, i due nuovi secchioni, ponendo loro un piccolo quiz. Il pupo infatti ha l’impressione che i due siano tutto fuorché dei secchioni. Gianmarco all’inizio sta al gioco, ma dopo poco inizia ad agitarsi, quando non sa la risposta ad alcune domande. In confessionale, il ragazzo sostiene di essersi sentito a disagio e di non esser riuscito a gestire la situazione. Dopo alcuni momenti di tensione, Francesco e Gianmarco si chiariscono, tanto che il secchione si mette a piangere mentre parla con il pupo.

Terminata la clip, Soleil attacca il secchione poiché si è messo a piangere inutilmente. Lui si difende, con l’appoggio di Antonella Elia. In studio Gianmarco e Francesco si scontrano, nonostante avessero chiarito poiché Chiofalo ha avuto l’impressione che Onestini se la sia presa poiché era inaccettabile che un pupo sapesse alcune cose che lui non sa. Durante lo Zucca Quiz la coppia Gianmarco Onestini e Marialaura De Vitis si scontra proprio con Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig. Vincono quest’ultimi. Nel corso delle nomination, Gianmarco e Marialaura danno il loro voto ad Alessio Tripi e Valentina Matteucci e proseguono la loro permanenza in villa poiché non ricevono il voto da nessuno dei compagni.

Gianmarco Onestini è stato vittima di una segnalazione da parte di una sua ex fidanzata. Il concorrente della Pupa e il Secchione Show è finito nell’occhio del ciclone. Una ragazza che ha dichiarato di essere uscito con Gianmarco Onestini una sola volta ha riferito qualcosa di increscioso e piacevole sul suo conto. la protagonista della segnalazione ha asserito che Gianmarco sia una persona estremamente antipatica ed egocentrica. Prima di partecipare ad alcuni programmi televisivi era assolutamente diverso, mentre adesso si è montato la testa e si sta comportando in maniera estremamente sgradevole.

La donna ha riferito di aver preso le distanze da lui e ha fatto anche una rivelazione. Ha infatti spiegato che Gianmarco non sarebbe acculturato come vuol far credere. Gianmarco Onestini respingerebbe ogni opinione diversa dalla sua e non sarebbe nemmeno laureato in Giurisprudenza: “Posso confermare che è una persona presuntuosa, piena di sé e pure molto ignorante per tante cose, non accetta chi la pensa diversamente da lui e ha la presunzione di sapere tutto e di non avere nulla da imparare dagli altri”.











