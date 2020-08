Gianmarco Onestini ha una nuova fidanzata?/ Sorrisi e baci con una ragazza misteriosa

Nuovo amore per Gianmarco Onestini? Il fratello di Luca Onestini che è stato vittima di uno scherzo delle Iene, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un breve video in cui sorride mentre abbraccia una bellissima ragazza dall’identità misteriosa. Capelli lunghi, labbra carnose e occhi sorridente per la ragazza a cui l’ex gieffino riserva attenzioni abbracciandola, sorridendole e lasciandole un bacio. Pochi secondi che si concludono con i due che spariscono dall’obiettivo per sdraiarsi sul divano. Chi sarà, dunque, la ragazza che ha fatto breccia nel cuore di Gianmarco? Qualche followers ha provato a chiedere informazioni domandando se sia spagnola o italiana, ma per il momento non è ancora arrivata la risposta. Onestini Junior, dunque, svelerà tutto nelle prossime ore?

GIANMARCO ONESTINI, NUOVO AMORE DOPO ADARA

Gianmarco Onestini ha finalmente trovato una fidanzata con cui vivere una bellissima storia d’amore? Per il momento non ci sono certezze su chi sia la ragazza e che tipo di rapporto abbia con Onestini che, negli ultimi mesi, è stato al centro del gossip per il suo rapporto con Adara Molinero. Dopo essersi innamorato di lei e aver vissuto una breve storia, Gianmarco è tornato single e, dopo la fine della relazione, sui social, si è lasciato andare ad uno sfogo: “Sto male. sfortunatamente la mia fiducia e il mio amore sono stati traditi ancora una volta. Ho letto i messaggi con i miei occhi dal suo cellulare insieme a lei, dove ha flirtato con un altro ragazzo e lo ha persino invitato a casa sua quando non ero lì. Peccato, tradito dalla persona a cui avevo dato il mio cuore”. Con la ragazza con sui mostra sui social avrà trovato l’amore vero?

Visualizza questo post su Instagram Dime que pasaría 💫 Un post condiviso da GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) in data: 6 Ago 2020 alle ore 10:03 PDT





