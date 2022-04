Gianmarco Onestini/ Intimità con Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show e…

Gianmarco Onestini e Mila Suarez, coppia vera a La pupa e il secchione show 2022?

Gianmarco Onestini e Mila Suarez sempre più vicini. Durante la scorsa puntata, Gianmarco e Mila Suarez hanno formato una nuova coppia de La pupa e il secchione show 2022. Dividendo la stessa camera e lo stesso letto, il secchione e la pupa si sono lasciati andare a dolci effusioni. L’intimità tra i due sta diventando sempre più forte e, la complicità che i due hanno dimostrato di avere quando non formavano una coppia, sta crescendo sempre di più ora che sono anche una coppia di gioco.

Le effusioni bollenti di Gianmarco e Mila hanno rapidamente fatto il giro del webscatenando reazioni diverse. Del rapporto tra Mila e Gianmarco si parlerà nel corso della sesta puntata del reality in onda questa sera e sarà commentato anche da Luca Onestini, presente in studio per fare una sorpresa al fratello. Tra Gianmarco e Mila, dunque, la passione farà nascere l’amore o finirà tutto al termine de La pupa e il secchione show 2022?

Gianmarco Onestini e la lite con Francesco Chiofalo

Gianmarco Onestini ha iniziato il suo percorso a La Pupa e il Secchione Show il 22 marzo. Abbiamo subito assistito a una lite con Francesco Chiofalo e poi una discussione con Soleil Sorge. Sui social, a difenderlo è stato l’ex fidanzato di Soleil, ovvero il fratello. In seguito c’è stato anche un altro scontro, dove è intervenuta La D’Urso per prendere dei provvedimenti. Gianmarco Onestini faceva coppia con una ragazza che era molto presa da lui e lo si vedeva molto da tutti i suoi atteggiamenti all’interno della villa. Lei però ha sempre affermato che in questo programma non è venuta per trovare un fidanzato.

Gianmarco ha però, al contrario di tutti gli altri secchioni, scelto di togliere la sua pupa, per sostituirla con Mila, in quanto mette al primo posto l’amicizia che ha con lei. La pupa Marialaura è rimasta molto delusa da questa sua decisione, infatti appena l’ha saputo si è potuto notare molto dalla sua espressione triste. In seguito ci si aspetta che si creerà del tenero tra lui e la nuova pupa, in quanto già dalle scorse puntate si è potuto notare del feeling. Vedremo anche la gelosia di Maria Laura, quindi ci saranno diversi litigi nella casa.

Gianmarco Onestini, tornato apposta dalla Spagna

Quest’anno Gianmarco Onestini è tornato dalla Spagna nel nostro paese per partecipare a La Pupa e il Secchione Show, insieme ad altri volti noti nel piccolo schermo e altri sconosciuti prima d’ora. Le altre star sono: la calabrese Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez, il migliore amico di Alex Belli, ovvero Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria e tanti alti ancora. Tra i giudici ci sono Soleil, Federico Fashion Style e Antonella Elia, tutti e tre persone che non si tengono le cose che pensano, quindi molto adatti per questo ruolo.

Nel programma lui fa coppia con Maria Laura e all’inizio sembrava ci potessero essere tutti i buoni presupposti per far nascere una relazione. Tutti e due sono single e la ragazza ha affermato di avere un certo interesse per Gianmarco. Abbiamo visto che nel frattempo nella villa la pupa era molto presa nel conoscerlo, infatti ci sono state molte tenerezze, ma anche litigi.











