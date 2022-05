“Gianmarco Onestini non merita di vincere”/ Polemica a La Pupa e il Secchione!

Piovono critiche per Gianmarco Onestini anche all’inizio della finale de La Pupa e il Secchione show 2022. Barbara D’Urso mostra in studio un filmato in cui tutte le coppie parlano di finale, sbilanciandosi su chi non vorrebbero vincesse. La coppia più criticata da questo punto di vista è proprio quella di Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Per qualcuno lui “è già pupo” e non ha dunque senso la sua partecipazione, per qualcun altro “loro non hanno capito lo scopo del gioco e sono qui soltanto per farsi la storiella”. Per Francesco Chiofalo, invece, lui avrebbe atteggiamenti poco carini con alcune persone nella villa, soprattutto secchione e secchioni. Ascoltate le critiche, Gianmarco in studio replica infastidito: “Sono un po’ stufo di questo stereotipo: se uno è carino può essere anche intelligente.”

Soleil Sorge, però, gli fa notare che il commento è sbagliato, perché la critica non è sull’essere bello e intelligente allo stesso momento, ma focalizzata sul format: “Ha poco senso, secondo loro, perché tu sei già ‘pupizzato’ come secchione”. “Ho ancora da imparare invece”, replica Gianmarco, non convincendo però Chiofalo che chiude con una battuta “E cosa dovresti ancora imparare da pupo secondo te?”

