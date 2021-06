Gianmarco Onestini, paura a Supervivientes/ Punto da un ragno velenoso, il medico…

Se l’Isola dei Famosi 2021 si concluderà lunedì 7 giugno con la finalissima, le avventure dei naufraghi di Supervivientes, la versione spagnola del reality show, continuano. Tra i concorrenti spagnoli che stanno animando l’Honduras, dopo l’eliminazione di Valeria Marini, c’è ancora l’italiano Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, nelle scorse ore, ha vissuto un momento terribile. Il fratello di Luca Onestini, infatti, è stato punto da un ragno velenoso che ha punto anche Omar Sánchez. I due naufraghi hanno raccontato di avere molto dolore e di non essere riusciti a dormire. Ad aiutarli è stato il compagno Carlos Alba che ha provato a far uscire il veleno facendo pressione sulla parte interessata. Tuttavia, il tentativo di Carlos Alba è fallito e, di fronte al dolore di Onestini e di Sanchez, la produzione ha fatto intervenire il medico.

Gianmarco Onestini piange per il dolore a Supervivientes

Il veleno del ragno ha provocato molto dolore sia a Gianmarco Onestini che a Omar Sanchez. Raggiunti dal medico, i due naufraghi si sono affidati alle cure dello specialista per poter stare meglio. Esattamente come aveva fatto Carlos Alba, anche il medico ha fatto pressione sulla parte interessata per far uscire il veleno. Il dolore ha fatto piangere sia Onestini che Sanchez. Il medico, poi, ha rassicurato i due naufraghi avvisandoli che sarebbe tornato il giorno successivo per continuare le cure. “Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top”, ha poi detto durante la diretta con lo studio.

RT para mandarle todo el amor y el ánimo del mundo para @GOnestini y Omar. ¡ÁNIMO! 😍😘🥰 #TierraDeNadie8 🌴🔥 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/MqBhYZdM15 — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2021

