Gianmarco Onestini piange per Chiofalo dopo la rissa sfiorata/ Soleil lo deride

Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini: rissa sfiorata e intervento di Soleil Sorge

Nervi tesi alla terza puntata de La pupa e il secchione show 2022 condotto da Barbara D’Urso su Italia 1. Tutto parte quando viene mostrata al pubblico la clip che vede il pupo Francesco Chiofalo e il secchione Gianmarco Onestini sfiorare una rissa nella villa capitolina dove soggiorna il cast dei protagonisti del format. Il motivo della tragedia sfiorata? Francesco sfida i secchioni del reality, aprendo ad un quiz di cultura generale. Rispetto alle domande ricevute in villa, lui risponde correttamente a 3 quesiti, lasciando di sasso Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista di Uomini e donne, Luca Onestini, e laureando in Giurisprudenza. Un risultato inaspettato, per cui Francesco Chiofalo esula al grido di: “3 a 0, partita finita con doppio fischietti e a casa!”. Gianmarco non manda giù l’esultanza dell’ex Temptation island ai suoi danni, tanto da sbottare contro Francesco Chiofalo e in presenza del resto dei concorrenti a La pupa e il secchione: “Se vuoi ti faccio domande su materie che non conosci.. non sono qui a farmi inquisire… che sia chiaro”.

Luca Onestini difende il fratello Gianmarco e attacca l'ex Soleil/ "Rancorosa!"

Parole che Gianmarco pronunciato mentre è in piedi e Francesco è invece seduto. Come poi emerge dalla clip della mancata rissa, lo scontro tra i due prosegue quando, in seconda battuta, Francesco dichiara sibillino a Gianmarco, sottolineando la rissa sfioratasi tra loro: “Ma se mi alzavo anch’io, che succedeva?”. Insomma, Francesco lascia così intendere di non essere sceso alla provocazione di Gianmarco, restando seduto, al fine di evitare la rissa con l’ex Uomini e donne. L’rvm rivelatorio si conclude con le immagini delle scuse che Gianmarco rivolge a Francesco in lacrime e al grido di “Ti voglio bene”. E dallo studio tv del format intervengono, poi, i giudici, tra cui l’ex cognata di Gianmarco Onestini, Soleil Sorge, che attacca l’ex cognato.

Flavia Vento "non parlo del ritiro", Soleil Sorge "E di cosa vuoi parlarci della Pasqua?"/ Ex pupa asfaltata

Soleil Sorge affonda Gianmarco Onestini a La pupa e il secchione show 2022

Dallo studio tv de La pupa e il secchione show 2022, la giudice Soleil Sorge difende la posizione di Francesco Chiofalo, attaccando e deridendo Gianmarco Onestini per le sue lacrime, trovandole eccessive: “Ma si può piangere perché hai fatto una figura un po’ così?”. “Tu ce l’hai con me a prescindere, vuoi dire a me come devo reagire”, replica Gianmarco (scatenando poi la replica social di Luca Onestini!). La replica di Francesco non si fa attendere: “Il problema è che tu ci rimani male perché pensi a prescindere che io sia uno scemo!”. Insomma Francesco Chiofalo non ci sta ai pregiudizi di chi lo ritiene un ignorante in senso lato, dal momento che non ha una laurea da esibire nel suo cv. E intanto l’opinione del web dà per la maggior parte ragione a Francesco, come emerge dai vari tweet che circolano in tendenza su Twitter, tra cui il seguente: “Francesco Chiofalo vinci il programma!”.

LEGGI ANCHE:

Gianmarco Onestini "È già in crisi a La Pupa e il Secchione Show"/ D'Urso spoilera

© RIPRODUZIONE RISERVATA