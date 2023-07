Gianmarco Onestini sbarca in America/ Nuovo reality show: concorrente di Los 50

Nuovo reality show per Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini non si ferma e vola in America per partecipare come concorrente ad un nuovo reality show. Il fratello di Luca Onestini che, in Italia, ha partecipato al Grande Fratello e a La pupa e il secchione show, in Spagna, è diventato una celebrità dei reality avendo partecipato al Gran Hermano Vip, a El Tiempo Del Descuento che ha vinto e a Supervivientes. In Italia, invece, è saltata la sua partecipazione all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Tuttavia, il più piccolo dei fratelli Onestini non si è fermato e ha deciso di tentare la fortuna anche oltreoceano. Notizia delle scorse ore, coìs, è la sua partecipazione ad un reality insieme ad altre celebrità.

Gianmarco Onestini a Los 50: ecco di cosa si tratta

Gianmarco Onestini è sicuramente uno dei nomi che ha partecipato alla maggior parte dei reality. La sua partecipazione a Los 50, tuttavia, giunge inaspettata. Il fratello di Luca Onestini, come fa sapere Biccy, ha infatti deciso di partecipare al primo reality show americano in onda su Telemundo, una rete in lingua spagnola per il pubblico latino.

Il reality si chiama Los 50 e prevede la partecipazione di 50 celebrità che, nel corso delle varie puntate, si sfideranno in una serie di giochi ad eliminazione che porterà così all’elezione del vincitore.

